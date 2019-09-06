新住民寄鄉愁於美食 移民署關懷專車駛進台中

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）內政部移民署主任秘書林興春8月4日偕同大陸委員會法政處科長曲虹、財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶、移民署臺中市第一服務站主任周佑仁及臺中市專勤隊隊長莊懿強，來到臺中市太平區與新住民進行美食饗宴交流活動。

來臺18年的土耳其冰淇淋師傅王文明，熟練地「粘」走小朋友手中的冰淇淋，逗得在場所有人捧腹大笑，土耳其冰淇淋就如同王文明的生命一般，延展性十足，且饒富趣味。

接著，撲鼻的香味，勾住一行人的味蕾，來到獲得移民署海外培力計畫補助的湖北姐妹魯張萍攤位前，林興春特別挽起袖子，與魯張萍合力揉麵糰，製作出美味香酥的湖北蔥油餅。

最後登場的是由臺灣陸配關懷聯誼促進會的王彥所帶來的陝西牛肉麵，甘醇的湯頭，配上富有彈性的麵條及口感十足的牛肉，令人齒頰留香，王彥希望藉著食物的味道，讓嫁到臺灣的姐妹及求學的遊子一解鄉愁。

陸委會科長曲虹表示，非常開心看到飄洋過海的小樹苗，在臺灣生根並茁壯成大樹，更利用自身的經驗及能力，協助在臺生活的外國人，唯有將愛分享出去，才能使整個社會更為美好。

林興春表示，新住民及其子女是臺灣新力量，移民署為了協助新住民適應在臺生活，推動許多計畫，如新住民二代培力計畫、新住民及其子女築夢計畫等，另配合政府新南向政策，亦規劃將新住民及其子女語言的優勢，轉化為新南向產業所需人才。