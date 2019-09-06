28歲綠營幕僚任台船子公司董事 　引發外界熱議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）年僅28歲、現任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長的鄭亦麟是民進黨幕僚出身，他即將出任台船子公司「台船環海」董事，引發外界嘩然，質疑是綠營酬庸事件再添一樁，更有網友直接譏諷「他爸是誰？」。對此，經濟部發出聲明駁斥酬庸說法，並說明鄭亦麟熟悉離岸風電業務，由他出任台船環海董事，應屬適當。

綜合媒體報導，「台船環海」為台船今年轉投資成立的子公司，為本土從事海事工程統包公司，對未來離岸風電建置有重要位置。而年僅28歲的鄭亦麟即將兼任董事一職之事傳開後，引起網友熱議，有網友說「年紀不重要，關係才重要」，還有網友問「現在加入民進黨來得及嗎？」、「我有黨證，幫我安排一下」。

28歲的鄭亦麟資歷頗豐且官運暢旺，為台灣大學經濟學學士、英國倫敦大學學院（UCL)能源及環境經濟暨政策碩士。曾任「新境界文教基金會」（民進黨智庫）副研究員、 2016年大選能源政策操盤手之一，選後曾任行政院能源及減碳辦公室主任，以及電力系統總體檢小組；現任經濟部綠推中心副執行長，負責處理離岸電遴選及國產化等工作。

對此，經濟部發出聲明強調，鄭亦麟學經歷適任，且熟悉離岸風電相關業務，有其政策任務，上任後放棄支領8500元兼職費，來駁斥外界酬庸說法。三立新聞也引述「台船環海」說法，28歲的鄭亦麟熟悉風電發展經驗，能確保公司發展與風電政策密切結合。