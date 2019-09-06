國旅補助夜市200元抵用券出爐 有些規定你不可不知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）秋冬國旅第二波加碼方案出爐，經濟部推出夜市抵用券200元，原則上僅限旅宿地區使用，但是宜蘭、花東及離島縣市旅遊則不限，全台皆可使用。每一身分證限領取一次，實施期間從9月16日至12月31日年底止。

為鼓勵在地消費，經濟部中部辦公室（下稱中辦）表示，抵用劵規劃原則限於旅宿當地區域縣市政府登記或列管有案的夜市使用。

其中北區（基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市)、中區(苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣)、南區(嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣)不可跨區域使用，但宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣及離島縣市旅遊則不予限制。

所以到宜蘭、花東及離島旅遊，不僅也領得到抵用劵，並且年底之前全台各地都可使用。

本次夜市抵用券經濟部係委由財政部印刷廠設計印製，每張面額50元，不得換現、不找零，等同有價證券，偽造、變造者須負相關刑事責任。

經濟部中辦預估本方案可為夜市引入消費人潮，估計帶動17.4億的消費效益。有關抵用券的發放作業，經濟部將與交通部觀光局於9月6日邀集各轄市、縣市政府召開說明會。

全國七十餘處縣市政府登記列管的夜市名單及座落地點，可掃瞄抵用劵正面的QR code查詢。