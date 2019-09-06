疑政治力介入 德國學術交流中心香港辦事處關閉

協助港人赴德國升學的「德國學術交流中心」（DAAD）6月底關閉駐香港辦事處，原因據稱是「港人到德國留學的興趣有限」；但計畫赴德的香港學生質疑，背後可能涉及政治壓力。

上述消息曝光之際，正逢德國總理梅克爾（Angela Merkel）今、明兩天對中國進行正式訪問，德國官員透露，梅克爾訪問期間將針對香港局勢「說出她的批評」，但由於DAAD駐港辦事處已關閉多時，據信二者應無關聯。

香港01今天在報導中引述DAAD德國總部表示，由於相對於其他海外地區，香港對於留學德國的「興趣較為有限（ study interest in Germany is limited ）」，因此在架構重整和資源有限的前提下（in light of the necessary fundamental structural changes and limited finances），決定關閉香港辦事處。辦事處已於6月30日停止營運。

不過，有提供海外升學服務的香港機構說，近日仍有不少港生詢問前往德國留學的資訊，不覺得有減少趨勢；此外，在香港最近局勢下，學生對海外升學的查詢也持續增加。

據報導，有意留學德國的學生質疑，事件可能與德國當局先前對港人提供政治庇護有關。

香港本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇於2016年旺角暴動案後棄保潛逃離港；今年5月，兩人接受外媒訪問時證實，已於去年5月獲德國政府的政治庇護。

對於關閉駐港辦事處，DAAD總部指出，目前仍在浸會大學保留一個全職講師的職位，這名講師會協助有意到德國留學的港人，而DAAD將為這名講師提供適當的協助。

DAAD成立於1925年，在全球各地設有57個辦事處。交流中心為有意前往德國的學生提供支援，包括德語課程和獎學金項目等。