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秋冬旅遊　高鐵祭出4大優惠　入住指定飯店0元起

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/06 12:11
圖／flickr，作者：Yusuke Kawasaki。

圖／flickr，作者：Yusuke Kawasaki。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）為配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，高鐵即日起推出多項超值優惠！以高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案為例，兩人同行從台北出發搭乘高鐵，週一至週四入住指定飯店，住宿費0元起。

高鐵表示，配合擴大秋冬國旅獎勵計畫，推出四大優惠專案，包含：「搭高鐵．送住宿」、「野餐趣」、「豐富行/輕鬆遊」買一送千、以及飯店聯票享高鐵車票75折優惠；實施日期由9月30日延長到明年1月20日止，讓旅客趁著秋風颯爽、冬陽暖暖之際，以超值價格再三體驗台灣之美！

高鐵假期「搭高鐵．送住宿」方面，與多家精選飯店合作，推出高鐵假期2日自由行優惠方案，即日起至12月31日止購買，並於2019年12月31日前入住指定飯店，住宿費0元起，但需2人同行，週一至週四入住，不含國定假日。

以台北出發為例，平日入住 高雄星級飯店，每人只需2,980元，等同高鐵標準車廂對號座台北-左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐。

高鐵假期「野餐趣」專案則特別針對年輕人、親子族群，與全台16家精選飯店合作，即日起至12月31日購買，並於2019年10月1日至12月31日前出發，即可享有超值商品的加值服務。除了提供住宿優惠外，專案配合飯店均額外贈送豪華野餐組合，讓旅客可以在飯店附近的推薦景點，輕鬆享受陽光綠地、優雅慢活Style的野餐小旅行！

而高鐵假期「豐富行/輕鬆遊」買一送千優惠適用範圍專案， 從9月30日延長到明年1月20日止，適用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程全部行程，共40條。購買高鐵假期每位旅客可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用高鐵假期豐富行或輕鬆遊行程之費用，每筆訂單限用一張抵用券，訂單金額需在一千元以上。

此外，高鐵與國內近150家飯店合作，即日起至12月31日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票75折優惠。同時推出「老爺樂遊季」專案，獨享車票7折，老爺集團11館住房32折起優惠。另外，合作飯店若已申請加入觀光局秋冬遊專案，亦可再享旅遊補助。
高鐵
秋冬旅遊
擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫

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