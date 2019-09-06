防檢局：即日起全面檢查馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊入境旅客手提行李

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心表示，近來非洲豬瘟疫情在亞洲地區未見停歇，仍持續擴散中，因應國際疫情，防檢局決定9月6日零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，於桃園機場針對來自該4個國家的旅客，進行手提行李百分百X光檢查，涵蓋所有東南亞地區直航航班。

其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區（包含中國大陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、北韓、韓國、俄羅斯及菲律賓）之旅客，已由防檢局執行百分百X光檢查。

因應此波國際疫情，防檢局決定自6日凌晨零時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，於桃園機場針對來自該4個國家的旅客，進行手提行李百分百X光檢查，涵蓋所有東南亞地區直航航班；其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

應變中心表示，目前桃園機場執行12個國家地區直航來臺旅客手提行李百分百X光檢查，預加入馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個國家，以目前配置的16臺X光機及執勤人力，尚足以因應。

應變中心呼籲，下周就是中秋佳節，國人切勿攜帶肉類產品回國，尤其是含肉月餅，以免遭受重罰，民眾切勿以身試法。