俄暖心石虎插畫家將來台 預計停留5日參加啟用典禮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「國立集集美術館」彩繪列車車廂上繪有的石虎圖樣出包惹議。俄國插畫家莫洛措娃（Katya Molodtsova）親繪石虎圖免費供台灣使用，並受邀來台參加列車啟用典禮，預計停留5日，21日返回俄羅斯。

《中央社》報導，集集支線彩繪列車「國立集集美術館」邀請旅美設計師-江孟芝親自操刀設計，但列車上的彩繪石虎圖案，卻遭質疑根本不像石虎，反而像豹。

江坦言是購買國外付費圖庫，加上自己的「極簡設計」，導致石虎特徵不明顯。之後表示是用「Leopard cat」當關鍵字搜尋，並購買俄羅斯插畫家莫洛措娃（Katya Molodtsova）的圖庫，遭到網友炮轟。

莫洛措娃（Katya Molodtsova）在得知台灣石虎面臨生存危機後，手繪一組石虎圖免費供台灣民眾與環保團體使用。

交通部長林佳龍親自到她臉書表達感謝，並邀請她9月來台參加集集彩繪列車啟用典禮。

駐俄代表處表示，台灣對俄目前實施21天免簽措施，盼透過此事行銷台灣，並正式邀請莫洛措娃來台。

莫洛措娃將於9月16日搭乘華航，17日抵達台灣，參加隔日的集集彩繪列車啟用典禮。

林佳龍表示，初步規畫將安排莫洛措娃前往日月潭、台中彩虹眷村、台北明星咖啡館、北海岸及東北角等景點。