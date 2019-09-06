9/20將發地震模擬演習簡訊　鼓勵全民演練抗震3步驟

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）今年是921震災20週年，政府預計在9月20日上午9點21分模擬強震發生，並發布「4370國家級警報」地震模擬演習簡訊，各廣播視台也將同步插播臨震應變訊息。內政部鼓勵民眾一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，學習強震時該如何保護安全。

內政部表示，9月21日是「國家防災日」，中央氣象局將於9月20日(星期五)上午9時21分，發送「4370國家級警報」訊息至民眾手機。公視、各無線電視台、各有線電視系統台及各數位看板業者，也將同步插播臨震應變訊息跑馬燈。廣播電台也會擬真同步語音插播，讓國人迅速收到災害或緊急訊息。

接著，在當日10時59分至11時01分，各有線電視系統台會測試自動切換至公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶均能接收到政府的災害緊急訊息。

當日政府也會動員中央及地方，辦理大規模震災消防救災動員演練，驗證各種救災調度規劃的可行性，展示政府大規模震災應變的準備情形。

另外，從9月16日至20日，連續5天，每日都有不同活動主題，包括防災知識模擬考、居家安全環境檢查、緊急避難包準備、3日份食物飲水準備及地震避難演練等主題，結合各直轄市、縣(市)政府消防局推動防震宣導，強化全民防災意識。

今年配合921震災20週年，內政部將編撰921震災20週年紀念專書，完整呈現我國各級政府及相關機關、民間團體，20年來災害防救專業具體作為，並且建置「消防防災館」網站，提供全民詳細的防災實用小資訊。

圖片轉載自消防防災館網站