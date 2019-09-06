報復友台布拉格市長 中國連禁4個捷克樂團演出

捷克今天傳出第4個音樂團體因布拉格市長賀瑞普友台的立場，原本安排好的中國演出行程臨時被取消。

今年4月底，捷克媒體首度報導，中國政府為了報復布拉格市長，片面取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）9月在中國的巡迴演出。

到了8月，再度傳出布拉克（Prazak Quartet）弦樂四重奏和布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）在中國的巡演臨時被喊卡。

布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）今天也宣布中國行突然告吹。

成軍於1986年的布拉格瓜奈里三重奏是捷克知名的室內樂團體，身兼布拉格表演藝術學院（HAMU）院長的鋼琴手克蘭斯基（Ivan Klansky）表示，當他聽說中國取消布拉格愛樂的演出時，即有預感接下來的中國行程也可能告吹，「因為我們的團名有布拉格」。

克蘭斯基接受捷克電視台（Czech Television）訪問，被問到對中方此舉有什麼看法時，現年71歲的他半開玩笑說，3位團員都有點年紀了，過去在共黨時代也有類似經驗，幸好現在不用再經歷這樣的事了。

克蘭斯基還說，據他記憶所及，沒有一場文化活動因為城市的名稱被取消。

捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）去年底上任後，即著手廢除布拉格和北京姊妹市協定中有關台灣是中國不可分割領土的「一中條款」，並率團訪問台灣，友台立場多次引起中國政府的抗議。