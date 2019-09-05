郭辦發言人蔡沁瑜之夫　李猶龍涉弊案辭竹縣文化局長職務

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹縣文化局長李猶龍被人檢舉公車私用，新竹地檢署檢察官今(5)日指揮新竹市調查站，到文化局帶回李猶龍等4人。李猶龍發表聲明指出，已向新竹縣長楊文科請辭獲准。

新竹市調查站今天接受新竹地檢署檢察官指揮偵辦，對於李猶龍的公務車是否有私用情形，約談李猶龍和徐姓秘書、科員、司機等共4人，前往新竹市調查站說明。

新竹檢方表示，李猶龍在新竹市調查站訊問後，檢方認為事證仍待釐清，將依證據進行調查。目前，已將李猶龍等人飭回候傳。

中央社引述李猶龍今天發聲明表示，

「法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，因公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相。」

李猶龍聲明還指出，「對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。」

楊文科今也在縣長室回應，他表示，李猶龍表示為避免影響縣政府團隊運作，即日起決定請辭新竹縣文化局長，他尊重決定。

「覺得他也是委屈了」楊文科認為，李猶龍也是滿委屈的，並即日起離開縣府團隊。

《中時》稍早報導，新竹縣文化局長李猶龍疑利用職務之便開公務車回家涉弊，今上午被新竹市調查站約談，其妻蔡沁瑜(下圖右)為鴻海創辦人郭台銘幕僚。郭辦表示，郭台銘完全信任蔡沁瑜，未來也會繼續倚重其長才，此案完全尊重蔡發言人及其家人所做處理。

郭辦說，關於媒體報導李猶龍局長赴調查站說明案件一事，因非涉及郭台銘先生相關事務，郭辦無相關回應，強調蔡副執行長自到任以來，盡忠職守，表現備受各方好評。

郭台銘幕僚永齡基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右），4日曾一起現身接受媒體聯訪，兩人十指緊扣，破除不合傳言。中央社