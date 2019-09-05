理想大地「柚」來了 吃出創意中秋新滋味

皎潔明月始終受人吟詠，國人更是喜歡以圓圓的月亮象徵著人團圓！花蓮理想大地渡假飯店擁有萬坪綠地，不管白天或夜晚，都適合許多團體活動，增進彼此凝聚力及親密感。為迎接一年一度中秋佳節到來，除了推出限量柚子餐點，更邀請住客在月光下烤肉，欣賞專屬花蓮特有舞蹈表演，和親友一同慶中秋，為中秋節帶來不一樣的回憶！

中秋節最應景的水果為柚子，熱量低且營養價值高，品嘗方式除了食用柚子果肉外，主廚團隊更推出季節限定版「理想柚來了」五道特色餐，將新鮮柚子果肉及花蓮當地特產入菜，符合當今養生的趨勢。花蓮因優越地理環境，有著豐富多樣的魚種，主廚堅持每日採購新鮮漁獲，品質令饕客每每造訪後念念不忘。今年更進一步將海鮮與柚子結合，讓海鮮的鮮甜味更提升。開胃品「香柚涼拌雙鮮」，清甜的蝦子，以及烏賊Ｑ彈鮮嫩的口感，搭配泰式酸辣口味，在炎熱的夏天絕對會讓您一口接一口；「柚炒香酥蟹」高溫大火先炸熟，讓螃蟹保留鮮甜滋味，酥脆口感，讓您免去剝殼煩惱，可連殼帶肉一同吃下。

曼波魚為每年饕客群集花東必嘗鮮食材，也是魚類中膠原蛋白含量最高，魚肉透明似蘆薈，肉質媲美干貝，與柚子和新鮮蔬菜結合，研發「柚香曼波捲」，結合傳統手製潤餅皮包覆多樣食材，變化內餡搭配，吃出口感似果凍的軟Q；「曼妙入秋柚」，採用當季新鮮水果，以生菜作為盛裝器皿，讓饕客以一口吃法，吃出清爽美味。最後一道「蜜柚焗腩排」更是考驗主廚火侯的功力，因腩排本身肉厚、油脂較多，要炸出肉味甘香、口感有脆度，需分秒必爭才得以完成。多道創意柚子料理，為每日限量現做，饕客們記得事先預訂，才能在今年中秋親自品嚐，留下齒頰生香又回味無窮的好滋味。

除了美食外，理想大地特舉辦「草原月光夜」，貼心為旅客準備好精緻食材，省去準備的時間，讓旅客輕鬆享受烤肉，期間更安排豐年祭大會舞，讓無法參加豐年祭的旅客，也能在中秋夜晚一同感受屬於花蓮的熱情。理想大地絕對讓旅客今年中秋夜晚月夜越美麗！更多詳情請洽理想大地官網或電洽03-865-4209。