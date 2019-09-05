高苑科大設「穆斯林祈禱室」 平等對待多元文化

（台灣英文新聞/ 文化組報導）高苑科大圖書館重視多元文化需求，結合通識中心講座課程，特別設置了「穆斯林祈禱室」，提供整潔舒適的祈禱空間。同時透過雲端電子書閱讀推廣伊斯蘭文化，讓全校師生學習認識，並尊重包容平等對待不同的文化。

高苑科大配合政府新南向政策，尊重多元文化積極營造外籍生友善讀書環境，近年來辦理東南亞國際產學班吸引外籍生熱烈報名就讀。

圖書館的「穆斯林祈禱室」是由校內文化講師林娣蒂帶領學校穆斯林同學一起佈置，具有故事性且貼近穆斯林同學需求的祈禱室。雖然空間不大，但給人有舒適的宗教信仰空間。

包括祈禱時用的禮拜毯、禮拜服與可蘭經等；祈禱空間還貼上麥加指向貼紙，方便穆斯林同學於就學期間，能夠維持信仰及充實精神生活。

參與佈置的印尼同學唐晶晶表示很感謝學校的支持，每天五次的祈禱對於穆斯林來說是非常重要的儀式，如今圖書館有專設的禱告室來進行祈禱，讓遠道而來的同學有家的感覺，校園生活也有所寄託。

規劃此次活動的通識中心蔡慧珍老師提到台灣是個多元族群與文化的社會，跨文化共融是現在進行式。學校通識中心與圖書館合作透過文化交流講座、五感閱讀推廣文化平權。

例如圖書館的「穆斯林祈禱室」就是生動活潑可以說故事的文化教室，平時開放讓社區居民就近認識穆斯林生活美學，藉由日常學習生活打破文化隔離。