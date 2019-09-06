滿洲耆老講故事　新疆賽里木湖邊的杭州人和哈薩克人（下）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 新店採訪報導）離開故鄉短短幾十載，當地的景色依舊秀麗壯闊，然而人們的生活習慣早已不如往。孔果洛廣定遠教授自14歲隨著父親廣祿從中國到台灣生活後，就未曾回故鄉新疆伊犁。一直到兩岸開放探親後，才有機會踏上熟悉的土地、重溫過去的種種。自其父親過逝後，他就承接其衣缽教授滿文，學生遍及全球各地。有些學生為了寫碩博士論文，不遠千里到台灣向他請益。

一名就讀義大利知名大學的博士生，以少數民族的歷史文化為題，特飛到台灣來找他指導。然而最好的研究莫過於融入少數民族的生活裡，孔果洛廣教授建議他到瀋陽進行田野調查。當這名學生得知他們一行人到了賽里木湖景區時，並預定在那拉提草原上過夜時，便放下手邊工作前去會合，而身為他的老師，孔果洛廣盡了地主之誼。

「那拉提大草原 (Nalati Prairie)」又名鞏乃斯草原，是世界四大草原之一的亞高山草甸植物區，在蒙古語裡指的是「陽光照耀的地方」。

據滿洲耆老孔果洛廣表示，這裡還是當年成吉斯汗出征歐亞前，圈養戰馬的地方。加上這個地方又是遊客前往新疆伊犁必經之路，許多人都會到此一遊，感受哈薩克人的風俗民情。

讓他感到開心的事，就是這趟到那拉提大草原的收獲，讓其夫人與其他女性同行者體驗，睡在毛氈製作的蒙古包、用北疆生產的無煙無味的煤碳，那是真正傳統的蒙古包。雖介於夏末秋初之時，高山草原的夜晚還是冷的讓人難受。在大草原上用完晚餐後，哈薩克人都會邀請遊客一起跳舞。

開心的時刻總是過的很快，許多人也紛紛準備就寢，義大利人被孔果洛廣教授帶到現代式，用帆布做成的蒙古包過夜，不僅不耐寒，還讓睡在裡面的人一夜難眠。

問起他們除了感受當地的人文風情外，他們有沒有欣賞難得無光害的星空呢。孔果洛廣教授表示，有！但是太可怕了。因為太近了，彷彿天就快碰到頭似的。

這一趟探親之旅，不僅讓離鄉的遊子解了鄉愁，也讓不少人體驗到當地人的生活與熱情，無論是騎馬在草原上奔跑或是散步，還是吃「納仁」，一種哈薩克牧區佳餚，一般用煮熟的馬肉或羊肉，放到大盤裡，再把皮帶麵放到肉湯裡煮熟，再放到原先的肉盤裡，此菜餚又叫「手抓肉」或「手抓羊肉麵」。除了這道麵食外，還有烤羊肉、正宗的手抓飯等各種特色美食供遊客享用。

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