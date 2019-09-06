滿洲耆老講故事　新疆賽里木湖邊的杭州人和哈薩克人（上）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 新店採訪報導）孔果洛廣定遠教授分享在1987年，台灣開放兩岸探親後二年，他帶著太太、4位女性學者回中國新疆伊犁半個月，途徑「賽里木湖景區」與「那拉提草原」的故事。

「賽里木湖景區」位於中國新疆維吾爾自治區與博爾塔拉蒙古自治州，博樂市境內的北天山山脈中，也是回新疆伊犁必經之處，也是當地人依習俗會來拜湖的地方。再度踏上這塊土地，孔果洛廣教授率領一行人入境隨俗，先洗腳再拜湖。

「賽里木湖(Sayram Lake)」古稱「西方淨海」是新疆海拔最高、風光秀麗的高山湖泊、面積超過1400平方公里，又是大西洋暖濕氣流最後眷顧的地方，因此有「大西洋最後一滴眼淚」的說法，而當地人稱該湖為「三台海子」，因清代在湖的東岸設立「鄂勒著依圖博木軍台」而得名。「賽里木」在哈薩克語有「祝願絲綢之路行人平安」之意，而在蒙古語卻有「山脊樑上的湖」。

正當大家在準備拜湖時，遠方傳來宛如孩童的吵鬧聲，但其實這是一群來自杭州，年約50-60歲說著浙江方言的老人家在玩耍的聲音。這是他們首次到高山上遊玩，因此從未見過草甸，那是一種植被類型，可在適中水分下發育，以多年生草本為主體。由於是首次看到這樣的大面積草甸，年過半百的老人家也不顧形象，在上面打滾了起來。

孔果洛廣教授表示，都市人平常很保守，一旦接觸大自然後，或是沉靜在眼前的美景中，就大大的解放了。

待這些來自杭州的人們離開後，有位哈薩克老人因聽到他們這一團有人講錫伯語，於是過來打招呼並請他們喝「馬奶酒(Kemis)」和用午餐。孔果洛廣教授說，他可是用最珍貴的飲料招待他們哦。

孔果洛廣教授分享，馬奶酒的原料來自懷孕的母馬，是一種用傳統方式將母乳經過發酵製成的奶酒飲品。由於母乳營養價值高，人們一天只能擠5次母乳，每次還不能超過20公克，經過手工拍打液體後再讓它靜止一晚上。由於數量稀少且珍貴，因此草原民族多用於招待客人。

從閒聊中得知，這位哈薩克老人曾經在察布查爾待過，因此能在賽里木湖遇到錫伯人，讓他感到非常親切。在孔果洛廣教授的記憶裡，大部分的人前來此處都是為了拜湖，但這位老人家卻告訴他，他是來領麵粉、油、鹽等生活用品。

孔果洛廣說，他簡直不敢相信他的耳朵。因為自古以來，沒有被政府照顧過的哈薩克人，他們都是靠自己在山顛與草原自給自足，也未曾向其他族群尋求任何協助。

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