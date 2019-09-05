盤點國人北中南東最愛賞月秘境 中秋節揪團衝一波

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著中秋節到來，知名訂房網站Hotel.comTM針對台灣民眾常去的賞月地點進行調查，推出北中南東4大路線，不論是帶著父母走溫馨路線、與另一半走浪漫路線、或是帶著小孩走放電路線，總有款適合你。

大臺北的知名賞月地點包括大湖公園、大佳河濱公園，適合夜晚完飯後，全家一起在河濱散步，享受悠閒時光。如果自行開車的話，也可以考慮內湖碧山巖或是大屯山，除了能欣賞灑落一地的月光之外，還能俯瞰大臺北夜景。

位於東北部的宜蘭，在雪隧開通後一直都是臺灣人國內旅遊的首選之一，其中腹地廣大的羅東運動公園很適合帶著毛小孩和家裡的小朋友踏青，更適合晚上逛完夜市後的消化散步，與家人一起享受明月。

早上更可以到永鎮海濱公園，欣賞龜山島日出。東門夜市、羅東運動公園、羅東夜市、國立傳統藝術中心都非常近，很適合旅人休息。

台中高美濕地，被國際網友票選為人生中必去一次的景點，除了風車、生態、濕地和夕陽之外，夜晚更可以欣賞到灑落的月光和倒映在水中的朦朧皎月。

以人文美饌的古都臺南，適合全家大小長周末一起出遊。如果覺得古蹟對小朋友而言太過艱澀，不妨看看今年初落成的臺南市立美術館二館。這座以鳳凰花為發想的建築，五角形的特別外型，座標落在孔廟、林百貨、臺南司法博物館一帶，交通相對便利。

夏末秋初，想要趁中秋連假遠離都市壓力的旅人，不妨選擇東海岸的花蓮。除了自行車探索愜意的花東外，如果帶小孩出遊，不妨到以海洋為主題的太平洋3D地景公園，除了拍照也能放電。

也可考慮開車到離市區遠一點的吉安鄉楓林步道，俯瞰整花蓮平原、浪漫賞月。