清大女生創作地球儀「指揮」豌豆生長形狀　驚艷奧地利國際「電子藝術節」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 橫跨生物科技與藝術創作領域的清大碩士生周巧其，設計出一組宛如地球儀的機械，利用電腦控制其360度旋轉，改變向光及背地角度，來「指揮」植物生長，讓豌豆莖苗長成三角、螺旋、甚至心形等圖案。

這項作品得到國際藝術節總監的特別推薦，受邀在今(5)日開展的奧地利林茲電子藝術節(Ars Electronica)展出。

根據清大新聞稿，才22歲的周巧其，是該校跨院國際碩士學位學程今年入學的新生。她與大學同學胡悠揚組成創作雙人組「Y2K」，創作出這組名為「生物訊號_模控」（Biosignal Cybernation）的作品。她及夥伴也成為獲邀參展林茲藝術節最年輕的台灣藝術家。

創立於1979年的林茲電子藝術節被譽為「科技藝術的奧斯卡」，今年的主題為「跳脫框架(Out of the Box)—數位革命的中年危機」，全球共有千名科技藝術的頂尖創作者參與盛會。除了一般電子藝術創作者慣用的電腦科技，周巧其的創作還結合了生物科技，也讓她的作品更為突出並受矚目。

周巧其對生物科技特別有興趣，並擅長木作與機械構造；創作夥伴胡悠揚，特長則在電腦程式編寫，在創作時常能發揮互補功能。

談到他們這次創作的作品。周巧其說，靈感起自兩人有次搭公車時，聊到日本人用模具壓制出方形西瓜，便突發奇想，是否能不借助模具、鐵絲等外力，凌空雕塑出植物的形狀。

於是他們打造了可360度旋轉、形似地球儀的儀器，上置燈泡，運用植物的向光性和背地性等特性來控制生長方向，透過電腦指令逐步轉動儀器中的豌豆苗(如下圖)，讓莖苗長成預設的圖案。

▲長成方形的豌豆 (圖片來源: 清大官網)

▲▼圖片來源: 清大官網

為找出豌豆苗生長的規則，胡悠揚每隔5分鐘拍攝一張豌豆生長圖，並透過人工智慧分析數據，設定三軸馬達定時轉動豌豆苗，就可以控制它朝預設的方向生長。

「選擇豌豆苗是因它長得快，每天照光16小時，就可以長0.6至1公分，十幾天就能長成一件完整圖案的作品。」周巧其笑稱這台儀器就像「植物的3D列印機」，隨手畫個圖案，輸入電腦，植物就能長出你要的形狀。他們試過的圖案包括三角形、方型、菱形、五角形、六角形等。只採用紅波光，也能控制豌豆多長莖、少長葉。

受邀參展林茲電子藝術節的歷程也十分奇特。「生物訊號_模控」作品今(2019)年2月入圍日本的You Fab全球創意獎，評審團中有一位是林茲電子藝術節的藝術總監史塔克（Gerfried Stocker）。史塔克因喜愛這件作品，特別寫了一篇藝評。

沒想到今年5月某天深夜，周巧其和胡悠揚收到來自「林茲電子藝術節」的電子郵件，詢問他們是否能前往展出，「我們那天晚上興奮得失眠了！」說完兩人仰頭大笑。

周巧其今年剛考進清大跨院國際碩士學位學程「藝術與創新科技」組，得到生科院李家維教授的指導及林子揚學長的技術支援，採用「標本原色保存技術」，將長成特定形狀的豌豆苗，作成標本定型。將豌豆泡在含銅的溶液，可以取代植物葉綠素中容易流失的鎂離子，將植物的原形原色，栩栩如生地保存下來。

李家維教授說，他因準備退休，這幾年已不收研究生，但被周巧其的熱情與天份打動，決定在她的藝術創作之路上助一臂之力。「生物學之父達爾文一百多年前發現植物有向光性，如今這是小學生都有的常識，但誰會想到利用這個植物特性來創作藝術呢?」李家維教授對周巧其源源不絕的想像力與創意也十分嘆服。

能得到清華大學生命科學院及藝術學院教授的共同指導，最重要的就是因為周巧其考上了該校首創的「跨院國際碩博士學位學程」。

跨院國際碩博士學位學程李瑞光主任表示，該學程的特色就是得到全校系所的支持，可根據學生的需求來設計課程並安排指導教授，不受各系所核定必修課的限制。以周巧其為例，就是跨生科與藝術，還有研究生跨醫科與大數據、或跨藝術設計與人機介面。因跨領域是未來趨勢，目前清大在學的跨院博士生已達85人。

能得到國際藝術節邀展的肯定，周巧其特別感謝她就讀實踐大學時的指導老師沈伯丞。胡悠揚今年則考進台大網路與多媒體研究所，與周巧其約好分別主攻資工及生科專業，結合兩人專長繼續創作。

周巧其(左)向林子揚學長(右)學習「標本原色保存技術」(圖片來源: 清大官網)

清大「跨院國際碩博士學位學程」李瑞光主任。(圖片來源: 清大官網)