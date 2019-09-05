〈時評〉台北空置店面激增 首善之都豈容市景凋敝？

台北市七大商圈空置店面激增，值得重視，令人擔心台北市的經濟怎麼了？

根據屋比屋調查，台北市東區商圈近三年來空置店面最嚴重，2017年8月，有133間待租，今年8月，激增到230間，增加72.9%。士林商圏，這個過去熱門的地區，現在也有麻煩，2017年8月待租量是52間，今年8月增加到70間，增加34.6%。師大商圈2017年8月，待租量是52間，今年8月增加到60間，增幅33.3%，居第三位。

其他民生商圈、中山晶華商圈，待租店面都有2.5成以上的增幅，趨勢不妙。

空置店面減少的是西門町、天母商圈，其中西門町從61間減為57間，天母商圈從71間減為60間。這些空置待租店面，過去超過一年以上租不出去的，只有10%至20%，現在東區有40%，民生商圈有36%有此狀況，甚至有2、3年租不出去的。

過去台北市政府一直認為是租金太貴，才會造成店面租不出去，甚至考慮課徴空屋稅。後來因為民間反對聲浪太大而作罷。確實，如果有少數店面租不出去，有可能是因為租金太高造成，但是如果是全面性的現象，政府思考的方向，不能再單純歸咎於房租了。

眾所皆知的，現在城市競爭，早已國際化了。世界各大城市無不在建築、景觀、觀光旅遊、餐飲品質、人文環境、運動展覽、國際會議上，卯足全力吸引世界注目，以提升為國際化的城市。

台北市是一個老城市，從1876年建城迄今，算算有143個年頭了。各種老舊建築、街道參差，當然有沉重的舊包袱。細數近幾位台北市長，有不少力求突破，對市政建設及發展，確有令人肯定的功勞。例如，黃大洲突破萬難，開始建設大台北捷運系統，創造了現在各捷運站的繁榮及市民交通的便利，令市民永遠懷念。

陳水扁力推興建台北101大樓、戶政、地政改革及大安森林公園的興建，對台北市的現代化，信義特區、永康商圈及市民生活的便利，貢獻很大。郝龍斌推動捷運轉運站的興建，帶動捷運市府站、台北火車站的繁榮。這些都是市政府擔任領頭羊角色，推動都市建設繁榮的典型案例。

問題是，台北市近5、6年來，似乎看不到重要建設或創新的商業模式，來推動都市發展。看看大巨蛋那個大球體，聳立在忠孝東路，沒有人知道它何去何從，只是確定附近商圈，不會有人敢投資，註定了東區商圈沒落的命運。台北火車站雙子星計畫，因國安問題延宕，附近商圈要發展，遙遠咧！社子島的開發計畫，迄今不知在那裡？

至於都市更新就更甭提了，牛步化進行，一個案子隨便2、30年都定不了，以至於台北市的建築、景觀、市容，比起亞洲其他城市的發展，益顯蒼老無特色。

再說到網路世界興起，網購、代送，取代了店面的需求，而政府並沒有警覺要創造都市新商業模式，只有坐令台北市店面日益衰退沒落。這種現象絕對值得政府重視警惕，否則任令台北市繼續這樣老化沒落，終有一天，繁華盡退，經濟衰敗，那絕非國家社會之福。不論中央政府、台北市政府，都要重視台北市店面空置，快速惡化的現象。否則台北市會很快被國際競賽壓力淘汰，屆時麻煩就大了。