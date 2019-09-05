【一卡皮箱事件】陳明文出示監視器畫面：300萬現金從我家帶出來

更新時間: 2019-09-05 17:15

金管會稱：對個人無調查權 應交法院進行調查

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）金融監督管理委員會主委顧立雄今(5)日下午出席活動前表示，金管會對銀行有檢察權，但不代表對個人有調查權；若各界對陳明文搭高鐵帶300萬元事件有疑慮，應該交法院進行調查、了解。

中央社引述顧立雄強調，應該要由檢調啟動調查，檢調單位確認是哪家銀行，金管會會請銀行提供必要協助。

根據現行規定，銀行有分為針對大額現金提領超過50萬元以上要通報，以及可疑交易的申報；這些都是需要依照洗錢防制規定，主動向調查局做防洗錢申報。

首次發稿: 2019-09-05 15:14

陳明文今出示監視器畫面自清

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）民進黨籍立委陳明文今（5)日出示住家監視器畫面說，失而復得的新台幣300萬元現金「從我家帶出來」；這筆錢從銀行領出，至於哪天從銀行提領，具體數字都有詳細紀錄，將提交法院。

陳明文今天表示，在高鐵列車上遺失新台幣300萬元，引起軒然大波，感到十分抱歉，並出示錢於3日從家中拿出的監視畫面，並表示將對抹黑的人，提出誣告誹謗告訴。

中央社引述陳明文說，這是很單純的財物遺失事件，政治人物很忙，他上車睡覺，下車就忘了帶走，很難過、自責，也感謝高鐵協助找回。

陳明文於3日將一個裝有300萬元現金的行李箱遺失在高鐵列車上，由陳明文的兒子陳政廷出面領取。陳政廷表示，這筆錢是父親拿給他，要在菲律賓開設珍奶店創業之用，不過，這兩天引起外界諸多揣測。

在律師陳澤嘉陪同下，陳明文今在嘉義縣民雄服務處說明。他表示，這兩日因疏忽遺失財物造成外界猜測，引起諸多紛擾，感到十分抱歉；他隨即秀出裝錢的行李箱從家裡拿出的監視器截圖，澄清錢並非外界揣測在列車上領取。

他指出，政治工作勞心勞力，3日上午10時30分左右從嘉義搭高鐵前往台北，在列車上就睡著了。到台北一覺醒來，竟忘記隨身的行李箱，在辦公室看到兒子，才驚覺錢遺失在列車上。

陳明文表示，因自己一時疏忽造成社會這麼大的風波，實在很自責。但全數現金都是從自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，請有心人士勿再煽動揣測，刻意抹黑。

陳明文說，這筆錢從銀行提取都有紀錄，包括時間、地點、帳戶及用途等，金錢來源正常，外界勿再揣測。未來他將對抹黑的人提告，也會提供給檢方，但基於個人隱私，不方便提供媒體拍照。

他強調，金錢使用是兒子陳政廷創業購買相關設備材料，絕對沒有提領現金出國的情況，更沒有逃稅、洗錢或不當獻金問題。

國民黨立委賴士葆（下圖右3起）、總召曾銘宗、費鴻泰等人昨(4)日舉行記者會，針對民進黨立委陳明文在高鐵遺失新台幣300萬一事提出質疑，呼籲陳明文說明，同時也要求調查局洗錢防制處，介入調查。

圖/中央社