郭幕僚證實郭台銘將訪美見川普　郭吳會9/17前沒時間　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲透露，郭台銘已準備好在9月17日前登記參選，並於十月拜訪美國總統川普。東森新聞雲引述永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日受訪時證實，川普一直在邀約見面，近期會安排時間訪美。

蔡沁瑜並強調郭台銘和白宮溝通管道不用透過AIT，因此在台美關係上，是能直接解決問題的人。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘將在9月17日前，決定是否獨立參選總統，在此之前是否有可能與國民黨主席吳敦義見面？永齡基金會副執行長蔡沁瑜今(5)日表示，由於初選埋下裂痕，彼此信任度不高，時間點不太適合。

綜合《自由》與中央社報導，郭台銘可能宣布獨立參選總統，成為國民黨分裂隱憂。國民黨主席吳敦義日前表示，希望與郭台銘會面，不過「吳郭會」時程遲遲未能敲定。

郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今接受廣播專訪時，主持人詢問為何遲遲不與吳敦義見面。蔡沁瑜說，見面的形式若公開，國民黨可能會要郭台銘別生氣、留在國民黨云云。他們要如何回答，或是郭台銘若直指國民黨初選不公平等，這都不好看。

但若私下見面，郭吳兩人談好了，出去之後卻各說各話又怎麼辦，蔡沁瑜說「雙邊的互信基礎若堅強，中間人協調也不會這麼困難」。

蔡沁瑜今指出，最後公民連署申請期限是9月17日，現在時間緊迫，連找副手都來不及了，若要與黨主席吳敦義會面，9月17日前都沒時間。

蔡沁瑜表示，初選造成的裂痕需要彌補，也需要黨中央多做說明和解釋。雖然中間人的確曾來溝通，但心裡多少還是有疙瘩，要靠雙方智慧化解。

蔡沁瑜說，郭台銘到現在都沒跟她說選不選，他有自己的想法跟盤算，若他下了決定，是為了選贏不是選輸，整個組織都要動員起來。

主持人問到9月17日前，郭吳有無機會見面？蔡沁瑜說，時間排不進去，隨後強調「若真的要選，找副手都來不及了，怎麼有時間搞那些會面形式？」她說現在球是在國民黨那邊，就看他們怎麼決定。

蔡沁瑜強調，郭台銘沒有要國民黨給什麼，她重申，若郭台銘要參選會獨立參選，不會再回國民黨。

先前傳出國民黨祭出立院龍頭與不分區立委第一名，來勸退郭台銘參與大選，後來國民黨中央與郭台銘都否認此事，蔡沁瑜說，郭台銘聽到這件事，第一時間相當不悅，因他最不齒這種交換、酬庸的行為發生，還說：「為什麼要拿這種事來講？」

至於郭台銘是否會在被開鍘前自己退黨，蔡沁瑜說，9月17日是決定是否參選期限，會在此之前給外界答覆，也請大家多給郭台銘時間思考。