林鄭撤例 中國官方及媒體保持靜默低調

香港特首林鄭月娥昨天宣布撤回逃犯條例草案後，中國官方直到今天上午仍保持沈默，不發一語；至於官媒新華社昨晚雖有報導，卻刻意淡化撤例，轉而強調林鄭提出的「4項行動」。

由於中國外交部今天下午將舉行例行記者會，預料林鄭月娥宣布撤例將成為焦點議題，也可能是中國官方對林鄭正式撤例的首度公開表態。但距離林鄭4日傍晚的宣布，已經超過21小時。

由於中國官方及媒體對林鄭月娥正式撤例的靜默，所引起的各種傳言及揣測，上午仍然充斥在北京媒體及學界，看法還是南轅北轍。

不過，圈內人士對林鄭撤例「是中央的意思」，至今仍抱持懷疑態度，但也多半認為「至少中央不反對」。也有人私下直言「風向抓不準，要再觀察」。

除了官方仍保持沈默，重大事件過後總會搶先發表評論的中共大小官媒微信公眾號，只有中共中央政法委昨天深夜搶先評論，且點到了包括撤例在內的林鄭「4項行動」，但評論重點仍放在「止暴制亂」，強調中央「必定對政治要挾追究到底、絕不手軟」。

新京報及北京日報是4日率先報導撤例的中國媒體，且平鋪直敘地提到林鄭宣布撤例。而中共頭號官媒新華社則在晚間7時30分過後才報導，但標題卻是「林鄭月娥：就打破困局提出四項行動」，刻意淡化撤例。之後，中國各大媒體才紛紛打破沈默加以轉載。

中共英文官媒中國日報昨晚則對外發表英文評論，但強調林鄭月娥的決定「只是正式完成程序」，港府給了香港人一個「用和平與對話替代對立與敵意的機會」。

新華社昨天則繼續針對香港問題發表評論，標題是「止暴制亂是香港最大公約數」，署名「辛識平」。然而，內容對林鄭月娥撤例隻字不提，而是強調港澳辦3日記者會提到的「止暴制亂、恢復秩序是當下香港社會最大的公約數」。

評論還強調，要把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來。但這仍是港澳辦3日記者會提到的內容。