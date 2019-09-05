韓國瑜「鳳走雞來」說法遭嗆 移民署：新住民貢獻功不可沒

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）高雄市長韓國瑜日前直播時表示，許多透過新南向政策免簽來台旅客入境後非法打工及賣淫，關務署抓不勝抓，隨後遭關務署及移民署雙打臉。移民署表示，新住民是這塊土地打拼的一份子，對台灣貢獻不容侮辱。

高雄市長韓國瑜昨（04）日直播時，對於先前說的「鳳走雞來」做出解釋，他說政府開放新南向國家免簽，讓許多外籍人士來台賣淫或非法打工，他收到陳情，有海關抱怨有時整個航班有一半旅客來台目的都讓人懷疑，但還不能拒絕太多，否則會「被關心」。

關務署隨後發布新聞稿打臉，表示韓國瑜直播中提到的海關陳情，實際上並不屬於關務署海關業務，他們只負責貨物通關。

而移民署也表示，移民署對外來人口安全加強把關，採取標本兼治之作為，於國境線上加強口詢高風險旅客，2017年6月至2019年6月，口詢人數共計6千多人，其中拒絕入境人數約3千多人，拒絕入境比例高達5成，有效阻絕不法於境外。

移民署強調，外來人口無論是新住民在臺培育下一代的力量、外籍移工貢獻所長，補充國內勞動力，或是觀光旅客帶來的經濟效益，都豐沛了臺灣在地文化的多元發展，移民署尊重多元、欣賞差異，新住民是在這塊土地打拼的一份子，對臺貢獻，不容污辱！