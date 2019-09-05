維也納連2年擠下墨爾本 奪全球最宜居城市

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）智庫「經濟學人資訊社（EIU）」昨（04）日公布「全球最宜居城市」，奧地利維也納連續三年擠下澳洲墨爾本奪冠，雪梨第三，而亞洲城市中，日本大阪表現亮眼，搶下第4名，成為亞洲最宜居城市。

經濟學人資訊社（EIU）分析全球140個城市，依照政治穩定性、醫療保健、文化和環境、教育和基礎建設等指標，城市中的每個因素都被評為可接受、可容忍、不舒服、不受歡迎或不能容忍的等，進行評分排名。

位於奧地利的音樂之都維也納（Vienna）由於交通方便、文化多元，以99.1分奪魁。墨爾本（Melbourne）以98.4分緊追在後。在改善環境及文化後，澳洲大城雪梨（Sydney）從去年的第5名上升至第3名。

亞洲城市中日本大阪表現最為亮眼，以97.7高分排名第4，成為亞洲最宜居城市。

此外，報告也評選出10大最不宜居城市，包括敘利亞的大馬士革、奈及利亞的拉哥斯、孟加拉的達卡、利比亞的的黎波里、巴基斯坦的喀拉蚩等。

2019全球最宜居的城市前10名