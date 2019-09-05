台灣國家植物園方舟計畫 強化特稀有植物保育藍圖

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）人類活動開發與氣候變遷的衝擊，嚴重威脅動值物的存續。為提升台灣受威脅植物遷地保育成效，昨(4)日林業試驗所、林務局及其他三所學校聯合組成《 國家植物園方舟計畫合作夥伴關係》，共同為我國特稀有植物擘劃長遠的遷地保育藍圖。

台灣的國土面積有3萬6,000平方公里，有73%為丘凌與高山、森林覆蓋範圍達六成，植物多樣性非常的豐富。光是原生植物約5,000種，當中有1,052種為特有種，佔22.89%。

「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」揭露，我國有989種屬受威脅植物，當中有110種不在保護區及國有林事業區範圍，處於高度滅絕風險。

像是分布在熱亞洲及澳洲，全球約有5種的「囊稃竹(Leptaspis banksii R. Br.)」，並由國立台灣大學的植物系教授許建昌博士於1958年，在台東縣知本警光山莊附近的天然闊葉樹林下發現並採集，經過鑑定、查對之後，於1971年發表為新種。

棣慕華鳳仙花。(照片由林試所提供)

根據「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」的評估結果，「囊稃竹」植物的保育等級屬於極危(Critically Endangered, CR)類別。其他還有「蓬萊捐頹子」、「棲蘭山杜鵑」、「石碇佛甲草」、「琉球暗羅」、「棣慕華鳳仙花」等，都已列入台灣紅皮書受脅植物名單裡。

林試所表示，植物是人類維生的重要資源，為我們提供糧食安全、 資源利用與減緩環境衝擊等充分保障，但隨著大規模農業發展、 土地使用衝突及氣候變遷的影響，專家評估全球約有25%的植物生 存受到嚴苛挑戰。

為正視此一問題，世界各國經常在發布的「 紅皮書」中，將族群稀少或有滅絕危機的生物列入「受威脅物種」； 聯合國生物多樣性公約甚至認為，在2020年以前，全球至少應有 75%受威脅植物必須獲得妥善保存，人類的未來才能綿延永續。

林試所所長張彬表示，保育受威脅植物不僅是政府的工作，也需要更多地方伙伴的參與。為此，林試所已與林務局、特生中心、中興大學惠蓀林場、台大梅峰山地實驗農場、蘭嶼高中等單位建立合作關係，以便由適合的專業單位依照不同的海拔、氣候條件與植物需求，進行分散式在地保種工作。

以下圖片皆由林試所提供

方舟團隊伙伴大合照。(照片由林試所提供)