英國會禁止無協議脫歐 強生欲提前大選也遭否決

英國國會開議第2天，反對派火速展開行動，通過阻止無協議脫歐的法案，取得勝利，試圖以提前大選回擊的英相強生無法取得2/3支持門檻，在和國會的過招中二度挫敗。

英國脫歐局勢在過去一週變化莫測，在野黨才剛宣布要合作防止無協議脫歐，強生（Boris Johnson）就出招向女王伊麗莎白二世奏請關閉國會（Prorogation），讓國會休會5週，直到10月14日才恢復開會，距離脫歐僅剩兩個多星期。

此招一出引發眾怒，在野黨急得跳腳，保守黨內也有人不滿，指責強生破壞憲政，但試圖走法律途徑尋求救濟卻一一宣告失敗，法院裁定強生的舉動合法。

9月3日開議，面對最快9日就要休會，僅剩短短幾天運作時間，在野黨和叛逃的保守黨內人士聯手，一天就讓局勢翻轉。

反無協議脫歐派的第一招是在昨天表決取得議事決定權，接著在今天推動立法。下午經過2小時辯論後，第一輪投票以329票對300票通過二讀，第二輪投票以327票對299票通過三讀，火速把阻止無協議脫歐的法案送出下議院，接著將在上議院進行之後的立法程序，最後送女王御准。

法案要求英國政府在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，強生就必須致信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），延後脫歐期限至明年元月31日。

強生在表決結果出爐後提出動議，要求舉行大選。他表示，這個法案將把控制權交到歐盟手上，迫使他「投降」，而他拒絕這麼做。強生說：「這個國家要走下去，顯然只有一個方式，那就是在10月15日舉行大選。」

英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434席。

若是提前大選，國會將解散，正在進行中的立法都會中止。不過，工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）都不同意現階段提前大選。

強生在投票結果出爐後出言諷刺工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），稱柯賓是「我們國家民主史上，第一個拒絕大選的在野黨領袖」。

柯賓表示，強生提出提前大選，就像是把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后，毒藥就是無協議脫歐。

提前大選的動議在晚間9時許進行表決，議員對於投票似乎興趣缺缺，最後贊成票298票，反對票56票，雖然贊成多於反對，但未達2/3門檻。

除了國會在野黨對強生充滿敵意，保守黨內也有不滿聲浪，讓他腹背受敵。

由於昨天的表決有21名保守黨議員和在野黨攜手，因此遭到開除黨籍，包括前司法大臣高克（David Gauke）、前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）等多名前內閣成員，以及二次世界大戰時期鐵血首相邱吉爾的外孫蘇姆斯（Nicholas Soames），還有79歲、下議院連任時間最長的保守黨議員克拉克（Ken Clarke）等人。

不過，一下子失去這麼多資深黨員，也讓保守黨元氣大傷。李伊（Edward Leigh）等保守黨議員批評強生對跑票黨員的處置方式，包括戈夫（Michael Gove）等多名內閣今天都呼籲強生撤銷這項決定。一名閣員表示：「如果我們下次大選想要贏，就必須讓他們回來。」（編輯：陳永昌、林治平）1080905