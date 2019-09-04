108年特色學校新北獲全國積分第一 市政會議分享榮耀

新北市榮獲教育部國民及學前教育署108年度空間美 學暨特色學校全國積分第一名， 並獲教育部核撥新臺幣632萬元補助，今(4)日由野柳國小、 石門國中、中角國小、東山國小、 坪林國小等5所特優學校獻獎分享榮耀。

今(108)年全國獲獎學校計有161校， 新北巿就高達37所國中及國小獲獎，不論總成績、 名次或校數皆為全國之冠。 本次獲獎學校其中更有13校獲得攜手聯盟組標竿學校、 5校獲得特色品牌組特優學校的最高榮譽。

榮獲特優學校的野柳國小帶領學生觀察具在地特色的海藻石蓴， 進而教導學生關心整個海洋生態環境的永續經營並推動多元的海洋環 境體驗活動，每年都鼓勵畢業生通過獨木舟考驗， 今年的畢業生們更是積極為家鄉進行生態復育， 施放竹叢礁打造軟絲復育基地，成為維護環境永續的生力軍。

此外，獲得特優的坪林國小，以坪林茶產業為出發點， 讓學生從認識茶葉、了解生態、土壤與茶關係到製茶泡茶過程。 學校也帶領學生積極參與社區服務，學校茶藝社與茶業博物館合作， 每月讓學生進行小小泡茶師的活動並到館服務， 學校也培訓在地的小小導覽員，協助遊客認識坪林在地特色， 學生藉此能夠培養自信心，並產生與故鄉的連結。

教育局張明文局長表示，新北巿積極推動各項特色學校方案， 結合本市多元的在地元素，從學生生活經驗及在地社區出發， 發展校本特色課程，不僅是鼓勵學生體驗故鄉文化風土， 更希望教導學生關懷社會並發展環境永續的觀念。 新北市未來將以獲獎學校為學習標竿，持續打造新北市成為「 校校有特色」的教育品牌城市。