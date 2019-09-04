雲林縣長新北推農特產品 加強雙方合作交流

新北市長侯友宜積極推動跨縣市農業合作，今(4)日 於新北市府與雲林縣長張麗善及產區農會代表會談， 媒合新北市農會及果菜公司等銷售通路， 針對雙方未來農產品銷售推動多項合作， 推廣雲林縣在地優良的農特產品。

新北市具有400萬人口，為全國最大的消費地，人口組成多元， 為促進各縣市農產品交流，拓展銷售管道， 讓消費者享用各地品質優良、價格實惠之新鮮農產品， 透過建置小農展售平台「享家Bar台」，發動消費地團購， 藉由消費端帶動生產端，創造農業全年經濟。雲林縣政府今( 108)年與全家便利商店合作辦理文旦柚行銷， 提供民眾便利採購服務，為進一步拓展銷售管道，今(4)日由雲林 縣長張麗善領軍拜會新北市府，希望透過農業產銷合作， 為在地農產品拓展多元通路，穩定地方農民收益。

新北市長侯友宜表示，新北與雲林關係密切， 歷年來已有多次合作經驗， 不論供應本市營養午餐有機及產銷履歷蔬菜， 或是建立農產品促銷機制，共同辦理雲林縣農產品團購、蔬果特賣， 新北市都發揮400萬人口的消費力，與主要的農業生產縣市合作， 讓農民可以安心栽種，無須為豐收價跌而煩惱，也讓市場供需平穩， 達到農民與消費者雙贏局面。

張麗善縣長表示，雲林縣旅居新北市人口超過70萬人， 與雲林全縣人口相當，是雲林旅居人數最多的縣市， 新北市是全國最大的農產品需求市場，雙方長期以來已有多次合作， 希望未來雙方合作可以更為密切，媒合更多銷售通路管道， 讓旅居新北的雲林遊子及消費者能夠品嚐到雲林最新鮮、 優質的農特產品。

農業局表示，新北市為全國最大的消費地， 新北市府為拓展全台農產品銷售管道， 透過新北果菜公司提供大台北地區新鮮蔬果，為創造產銷雙贏局面， 建立農產品促銷機制，透過行銷方式穩定果菜產銷調節， 讓辛苦耕種的農民能有合理收益，也讓消費者買得開心吃得安心。