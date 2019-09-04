泰客限定！高人氣小鮮肉親測台北眾多IG美照景點

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多泰國遊客來台，台北市觀傳局結合業者推廣觀光，8月30日於曼谷Hotel Indigo舉辦見面會，泰國超人氣網紅I ROAM ALONE、臺灣知名旅遊達人楊子儀、料理節目食尚天菜主廚楊盛堯，分享最療癒的臺北人氣景點、特色遊程及美食小吃，邀請所有泰國民眾心動不如馬上行動，即刻前往體驗。

為加碼推廣泰國旅遊市場，台北市觀傳局今年除與中華航空合作undiscovered taipei超優惠產品與促銷活動，包括曼谷臺北來回機票官網訂購再9折限期優惠，及加贈行動通訊網卡活動，更首度結合線上旅遊體驗平臺客路KLOOK針對泰國遊客特性，推出臺北旅遊體驗套組，同時也邀請到國際知名業者鼎泰豐一同共襄盛舉。

此外還邀請臺北多家優質業者包括熊一頂級燒肉、赤雞雞排、蘭亭鍋物、貨室甜品等一起推廣臺北豐富多元的美食小吃，也是適合泰國朋友刷IG美照的美味清單。

臺北市觀傳局更加碼提供泰國旅客限量好禮2選1，限量2000份，包括與臺北市聯名的知名在地品牌-大春煉皂專屬手工皂禮盒1份，或超級便利的臺北交通套票(專屬悠遊卡及臺北雙層觀光巴士四小時票組)，讓泰國旅客從搭機開始到行程結束，都能享受一連串超值體驗。