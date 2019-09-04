杜絕非洲豬瘟　手提行李檢查擬擴大至全亞洲入境旅客

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心今（4）日表示，中秋節將至，近期查獲違規輸入、入境旅客違規攜入動植物產品和含豬肉月餅案件增多，因此為杜絕疫情入侵，目前針對12個高風險地區航班旅客之手提行李全面以X光機檢查，未來也將研議擴及全亞洲入境旅客的手提行李檢查。

農委會主委陳吉仲表示，中秋節將至，8月1日起至今已查獲入境旅客違規攜帶含肉月餅共12件，其中11件是來自大中國港澳、越南等疫區，有7件卻是國人自己帶進來，因此呼籲國人勿攜帶及寄送含肉月餅回國，以有效防範非洲豬瘟入侵，同時避免受罰。

應變中心說，非洲豬瘟國際疫情仍然嚴峻，截至8月30日止，中國已爆發159例，蒙古11例，越南6,083例，柬埔寨13例，寮國94例及北韓1例。

此外，截至今日為止，於邊境查獲中國及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸者各有113例及21例，其中8月份的檢出率仍高達13.7%及28.9%，顯見疫情並未趨緩，疾病傳入風險極高。

應變中心表示，為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，各機場港口旅客託運行李由關務署全面以X光機檢查；手提行李部分，12個高風險地區航班旅客(中國、香港、澳門、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、泰國、南北韓、俄羅斯及菲律賓)均以X光機全面檢查。

中央社引述陳吉仲說明，雖然泰國、韓國、菲律賓還不是世界動物衛生組織（OIE）公布的非洲豬瘟疫區國家，但考量風險高，所以納入手提行李全檢疫；因此未來也在研議擴大至全亞洲抵台班機旅客手提行李全面檢疫。

防檢局也提醒，民眾勿自國外寄送或帶回肉類產品外，若收到來自國外含肉類產品的郵包，可就近親送或寄送至防檢局各分局或檢疫站進行銷毀。