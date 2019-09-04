國家人權博物館成世界第二　鄭麗君：盼臺灣成亞洲燈塔

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺灣國家人權博物館成為國際人權博物館聯盟亞太分會，為世界第二，未來將著重處理貧窮、童工、人口販賣等亞太地區正面臨的嚴峻問題。

文化部日前發布新聞稿指出，國家人權博物館正式設立國際人權博物館聯盟亞太分會（Federation of International Human Rights Museums – Asia-Pacific，簡稱FIHRM-AP），國際人權博物館聯盟（FIHRM）主席大衛．佛萊明（David Fleming）於國際博物館協會京都大會（ICOM Kyoto）會場上正式宣布，臺灣的國家人權博物館將成為國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP），這是聯盟成立拉美分會後，在全世界成立的第二個分會。

文化部長鄭麗君表示，國家人權博物館能夠成為國際人權博物館聯盟亞太分會，是臺灣人權運動的一大步，期許臺灣能夠成為亞洲的人權燈塔。

佛萊明表示，國際人權博物館聯盟作為全球性組織經營不易，聯盟二年前決定設立亞太分會，須涵蓋不同語言及文化，聯盟由衷感謝獲得臺灣文化部支持得以順利設立亞太分會，特別是臺灣人權工作在國際上表現十分傑出，亞太分會選址於臺灣國家人權博物館成立是不二選擇。

佛萊明說明，他曾參觀過國家人權博物館景美及綠島二白色恐怖紀念園區，相信未來聯盟亞太分會定能帶動亞太地區更多有關人權議題的討論。

文化部強調，人權館將以臺灣人權奮鬥歷史經驗為出發，集結亞太地區人權博物館、博物館從業人員、人權組織及工作者，以及社會大眾力量，一同面對亞太地區曾經歷殖民、戰爭、種族滅絕、獨裁及威權統治等人權遭受迫害的歷史，勇於揭露及還原歷史真相，推動轉型正義，進而修復歷史傷痕，展開和解對話，將負面的文化資產轉化為當代的民主及人權資產，成為未來世代永續發展的和平基礎。

此外，國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）未來更將邀請各國共同關注世界各地，特別是在亞太地區險峻的人權處境，像是貧窮問題、童工、跨國企業勞力剝削下的血汗工廠、人口販運、宗教衝突、種族歧視及滅絕、境內流民／國際難民、移工、女性遭受性別歧視及暴力、性少數迫害等亟需國際社會高度重視的人權課題，建構以人權為核心之博物館價值及人權文化路徑，推動當代人權理念的實踐。