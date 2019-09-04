新北爆今年首起屈公病本土群聚 國強嶺8步道緊急封鎖

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（4）日公布新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區福南里60多歲女性，近期未出國，與8月26日確診的案1住在隔壁里，且發病日僅相隔一日，也都曾到國強嶺步道活動，研判為今年國內首起屈公病本土群聚。

疾管署表示，該名個案於8月23日出現發燒、關節痛等症狀就醫，因症狀持續且8月29日出現紅疹，於當日至醫院就醫後通報屈公病，經8月29日、9月3日兩次採檢抗體陽轉確診；目前個案症狀已緩解，接觸者均無疑似症狀。

經衛生單位調查發現，該新增個案與8月26日公布之中和區60多歲個案居住里別(內南里)相鄰，因兩人發病前都曾前往住家附近之國強嶺步道活動，且發病日僅相隔一日，研判個案於國強嶺步道感染的可能性較高，為今年國內首起屈公病本土群聚。

衛生單位於8月30日起將國強嶺步道及周邊環境(共8條步道)列為管制區域以進行噴藥，提醒民眾應配合政府防治措施切勿破壞封鎖線或擅闖管制區，違者依傳染病防治法第67條，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

今年截至目前，我國共57例屈公病病例，其中3例為本土病例，均居住新北市(中和區2例、土城區1例)。境外移入病例共計54例，感染國家為緬甸36例、泰國8例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例，近兩個月新增病例感染國家均以緬甸為主，累計已達47例。

疾管署呼籲，預防屈公病最有效的方法為清除孳生源，提醒民眾雨後應加強檢視環境整潔，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。