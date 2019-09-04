法術與咒語非虛構　 美天主教學校圖書館禁《哈利波特》

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為保護學生身心健康，美國田納西洲(Tennessee)的聖愛德華天主教小學(St. Edward Elementary School)決定，圖書館將不再提供《哈利波特(Harry Potter)》小說系列的借閱，只因書中所撰寫的故事有可能召喚邪惡的靈魂。

「法國新聞廣播電台(Franceinfo)」引述當地媒體「田納西人日報(Tennessean)」報導，聖愛德華天主教小學的神父Dan Reehil日前寄了一封信給學生家長，並說明禁止這套小說的原因。

他寫道，這部書講述的故事除了善惡，也有包括魔法，但這不是真的，實際上是一種巧妙的欺騙。書中所使用的詛咒和咒語是真實存在的。當人們閱讀時，會把邪靈召喚到閱讀文本的人面前。為此他寫信徵詢位於義大利的羅馬教廷，多位神父都建議要禁止此書。

田納西洲納許維爾(Nashville)天主教教區學校院長Rebecca Hammel向「田納西人日報」指出，神父是在收到家長的提問後才寫信到羅馬徵詢意見。這名神父確實有權利為他的學校做出這樣的決定。

英國作家J. K.羅琳(J. K. Rowling)的兒童奇幻文學系列小說《哈利波特》共有7冊，第1冊《神秘的魔法石(Harry Potter and the Philosopher's Stone)》1997年6月26日於英國出版。自此以後，這套小說就在全球造成轟動，銷售量更超過4億5,000萬本，被翻譯成79種語言。並且在2000至2009年間，擠進美國圖書館協會(American Library Association)最多人借閱的書籍名單中。

「時代(TIME)」雜誌曾報導，J.K.羅琳的寫作靈感多元，從基督社學理論、民間傳說、希臘及莎士比亞悲劇等都有。由於吸收這些元素後進行豐富且具有象徵性的作品，早期就有不少評論家將她和C.S.路易斯（C.S.Lewis）及J.R.R托爾金（J.R.R.Tolkien）等奇幻大師相提並論。