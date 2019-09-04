是否修訂「難民法」助香港？ 內政部： 將以個案處理

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）《反送中》示威運動持續，許多港人申請移民人數大增，而台灣修正「難民法」議題受關注。台灣內政部今（04）日表示，現行已有相關法律機制且運作良好，若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理。

香港眾志秘書長黃之鋒一行人於昨（03）日抵台，表示目前香港人民目前面臨嚴重白色恐怖，此行希望讓台灣人持續關注香港抗議活動。他也投書媒體，呼籲台灣修訂「難民法」，並提供援助。

內政部今日發布新聞稿，針對難民法議題，現行已有相關法律機制且運作良好，若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理，參酌國際慣例、人權兩公約及國內相關法律規範等層面，整體考量後，給予當事人適度的協助，迄今政府不曾將當事人送返至可能遭到酷刑，或不人道待遇的國家或地區。

內政部指出，接受難民是嚴肅的議題，需要考量人權、經濟、社會、文化及國家安全等層面，如同世界上其他接受難民的國家一樣，有待凝聚全民共識。

行政院版難民法草案已於105年7月14日經立法院一讀通過，內政部尊重立法院的議程安排，待立法院進行後續審查。目前難民法草案是以外國人及無國籍人為適用對象，有關香港人士來臺申請政治庇護的問題，內政部將配合大陸委員會政策辦理。