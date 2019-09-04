陳明文300萬現金掉高鐵 網友：終於相信「台灣經濟是20年來最好的」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 各媒體昨(3)日紛紛報導，民進黨立委陳明文，將一個裝有新台幣300萬元的行李箱忘在高鐵列車上，所幸失而復得。中央社引述陳明文的兒子陳政廷說，這筆錢是父親拿給他，要在菲律賓開珍奶店創業之用。

朱學恒的阿宅萬事通事務所3日深夜，模仿中國抖音頻道「朱一旦的枯燥生活」體例PO文說，「不管電子支付有多麼方便，信用卡有多麼簡單，有錢人就是要拖著落後沉重的紙鈔和不上鎖的行李箱在高鐵上散步，並且不經意的將行李箱遺忘在高鐵上。」

當人們震驚於三百萬的現鈔時 我在乎的是重訓和那隨手可以丟掉三百萬的灑脫 有錢人的生活往往就是這麼枯燥平凡，而乏味。

上了新聞之後，我連忙打給我的酒肉朋友，把兒子調到菲律賓去開奶茶店，並且把勞力士表借給兒子戴去菲律賓，同時也把我的助理調去幫忙站櫃台，希望他下次能夠記得把行李箱帶下車同時交代高鐵不要報警。

朱學恒的粉絲在PO文底下回應說:

「我一個禮拜只有$300塊可以花」

「300萬超過贈與稅額度了要課稅」

「朱自清爸爸抱的是橘子，明文爸爸送來的是錢紙。滿滿的父愛」

「菜總統說~現在臺灣經濟是20年來最好的~我終於相信了~」

中央社3日引述陳政廷透過陳明文服務處發表聲明說，這兩年他前往菲律賓當地工作，他的父親到菲律賓探視時，父子倆感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，討論後父親支持他在菲律賓開台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進。

至於昨天遺失的現金，他說是這幾天他回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶的費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，以及大家的關心與指教。

陳明文搭高鐵帶300萬元現金究竟做什麼用？各界議論紛紛，《中時》4日報導，台北市議員徐巧芯說: