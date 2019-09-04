香港局勢讓旅客卻步 新加坡飯店入住率創14年新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）從6月起香港反送中示威抗議活動不斷，當地的觀光業與零售業受到重創，甚至危及到香港作為亞洲金融和商業中心的地位。根據外媒報導，不少旅客和國際商業活動紛紛移師到新加坡，讓該國7月飯店入住率創下2005年以來最高。

路透社報導，新加坡旅遊局昨（3）日公布數據顯示，7月飯店入住率達93.8%，高於去年同期的92.5%，更創下2005年以來的最高紀錄。

數據也顯示，7月平均客房營收也是近4年來最高。分析師和飯店業分析認為，由於香港自6月中起示威衝突活動頻傳，許多會議舉辦地點轉移至新加坡，都是帶動新加坡飯店業業績成長的因素之一。

新加坡星展銀行（DBS）分析師Derek Tan表示，由於兩地之間有許多相似點，受到香港動盪的局勢影響，新加坡可能從中獲得2倍利益。他也提到，近來有許多企業紛紛將會議地點從香港移到新加坡。

全球健康峰會（Global Wellness Summit）計劃於10月中舉行，約有600名健康和美容業代表參與，但主辦單位最近表示，為了確保行程盡可能順利，將會把會議地點從香港移到新加坡。

新加坡費爾蒙酒店及史丹佛瑞士酒店總經理Marcus Hanna也表示，上個月接待了一個60多人的商務團，就是從香港移到新加坡。另外，他轄下的酒店近來陸續接到許多公司的詢問，打算將活動從香港移師到新加坡舉行。

傑富瑞集團（Jefferies）分析師Krishna Guha表示，香港反送中風波不斷，會使旅客擔心夏季旅遊計畫受到影響，這是帶動新加坡飯店業業績提升的因素之一，另外，還有正逢北亞旅客旅遊旺季，以及新加坡幣走貶，也是有利新加坡飯店業業績提升的因素。