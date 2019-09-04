連2次重大槍擊案 沃爾瑪：停止販售手槍及部分步槍彈藥

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）1個月歷經2次重大槍擊案，造成22人死亡後，美國連鎖大型超市沃爾瑪3日宣佈，將停止販售手槍彈藥以及部分用於攻擊的步槍彈藥，並要求顧客前往4700家沃爾瑪分店購物時，不要公開攜帶槍支。同時也將停止在阿拉斯加州的分店販售手槍。

《CNN》報導， 上月3日德州邊境城市的艾爾帕索一處沃爾瑪賣場發生重大槍擊案，導致22人死亡，超過20人受傷。

販售槍支一事再度遭各界抨擊，但沃爾瑪發言人哈格羅夫當時表示不打算停售槍支，僅要求店內撤下涉及暴力主題的廣告標語等。

沃爾瑪將停止銷售手槍彈藥以及部分攻擊步槍彈藥，包括.223口徑和5.56口徑等，但仍繼續出售獵槍及霰彈槍這些用於狩獵的項目，以及這些槍支所需彈藥。

此外，沃爾瑪將停止在阿拉斯加州銷售手槍。該公司在1993年停止在分店販售手槍後，阿拉斯加州是僅存仍銷售手槍的州。

8月3日沃爾瑪CEO麥克米倫（Doug McMillon）在一份給員工的公開信中表示「我們很清楚，現狀是不可接受的。此項決定是為了回應上月接連發生的2次重大槍擊案。」

沃爾瑪還將要求客戶不再公開攜帶槍支進入全美4700家分店或其山姆會員商店，即便這些州允許公開攜帶槍支。