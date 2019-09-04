《與神同行》元東淵諧星成名製片　「陰間使者」河正宇選角排第三

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北電影學院邀請韓國知名電影《與神同行》製片元東淵開講，暢談韓國電影發展及該產業背後辛密，他說，商業電影不應該希冀靠著政府的資金拍片。

今年第六屆的台北電影學院，開場的『韓國商業電影講座』即請來曾參與無數賣座電影的韓國製片元東淵擔任講師，其知名作品包含《醜女大翻身》及《雙面君王》，而《與神同行》及《與神同行：最終審判》兩部曲更吸引了全球超過兩千萬名觀眾，票房總收入高達60億新台幣，刷新韓國影史票房紀錄。

元東淵談吐風趣，他透露原本的人生目標是要成為諧星，沒想到因緣際會成為製片。元東淵老師首先以《與神同行》一、二集為例，向學員們分享韓國電影市場的現況以及戲院上映機制。

元東淵指出，「能量最多、慾望最大、失去最多的角色才適合當作主角」，這也是為什麼當初冒險的把《與神同行》漫畫原作主角「律師」換掉。此外，擔任過多次腳本審查委員的元東淵深信「比起開頭，結局要更加精彩、要讓觀眾有所期待，一定要在最後給他們一定的滿意回覆。」

元東淵分享《與神同行》選角時的秘辛，他說，其實飾演陰間使者領袖江林的河正宇當時是他的第三選擇，在元斌與金秀賢都拒絕此角色的情況下，元東淵找上了曾經合作愉快的河正宇，結果該角色成為戲中最亮眼的一部分，也使河正宇的身價水漲船高。

元東淵更開玩笑表示，這也是他一開始就決定《與神同行》要兩集一起拍的原因，這樣才不會拍完一集演員就大紅大紫，造成製作公司必須砸大錢才能讓原班人馬回歸。

最後，元東淵對於商業電影謀求政府補助的情況做出批判。元東淵認為，商業電影應該完全採取資本主義的市場取向以及融資方式，不應該希冀靠著政府的資金拍片。他提及，假如政府投注資金給以商業市場為取向的電影，反而會導致產業競爭力的喪失。

元東淵勉勵所有的電影人，隨心所欲的生活，不要做太多的計畫，因為人生永遠不會照著計畫進行，創作的靈感就存在在日常生活中，一成不變的模式只會讓自己沒有創作能量。他說，「人就和花一樣，四季都有花盛開，不必為自己現在的低潮過度自我責備，你我都有可能成為未來發光的一顆星。」