紐約少年的監獄故事　創作探現代都市暴力

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺北藝術節邀請臺灣團隊「鬼丘鬼鏟」與加拿大燈光設計師利安．摩根（Liam Morgan）、長居泰國的日籍聲音音樂家清水宏一合作，帶來跨領域作品《VX》展演，以紐約為例，引領觀眾感受、關注都市生活存在的惡行與暴力，將於9月6日至9月8日鳳甲美術館登場。

「鬼丘鬼鏟」曾獲台新視覺藝術獎，擅長以情境建構為手段，進行現場藝術創作，主要創作者為李奧森（Val Lee）與陳必綺（Hikky Chen）。李奧森畢業於紐約州立大學，主修錄像藝術，副修社會學，長期關注監獄、少年監禁和司法等議題。

李奧森說明，近年在紐約駐村時，曾在網站上聽見監獄中少年描述獄中情況的錄音，促使開始進行一連串研究，也成為創作《VX》的動機。

台北藝術節表示，《VX》從監獄少年為開端，擴大關注當代社會中大規模無差別殺人事件、日本東京地鐵沙林毒氣攻擊案、各種日常生活隨機攻擊事件等。

李奧森強調，現代的武器越來越輕便，一人就能容易的操作，《VX》名稱就是來自神經毒劑「VX」，此毒劑在敘利亞、葉門、以色列等地的戰爭被使用，也曾在北韓領導人兄長金正男被暗殺時提及。用毒劑命名，是希望藉此提醒觀眾，看似很小的暴力形式也能造成極大規模的傷害，「要用一個很小的單位，去看一個很大的事情。」

在發展《VX》的過程中，李奧森認識曾於16至19歲期間入獄、現年22歲的美國青少年愛倫．湯普森（Aaron Thompson），並以愛倫的真實人生為創作基礎。李奧森與愛倫合作，每週在咖啡館見面訪問，不用錄音，而是讓愛倫以書寫的方式，紀錄監獄中的親身經歷。

李奧森提及，先將愛倫的文字自述轉化成一個行動草稿，使用不同的動作建立敘事，接著邀請兩位非裔男性表演者塔吉．哈里森（Tajee Harrison） 和文森．佛列利（Vinson Fraley）依照草稿指示，完成指定的動作與任務，過程則以錄影方式記錄，再從記錄中組成影像。最後，選擇幾段文字，讓愛倫錄下來，愛倫也因此成為《VX》的口述文本角色。

《VX》的影像在曼哈頓一家飯店的房間中拍攝，可見兩位非裔男性表演者的密切互動。他們在行動腳本所寫的特定時間順序下，呈現各式肢體動作，像是走進浴室盥洗，以無數條毛巾擦乾頭；他們一起在彈簧床上，猛烈的彈跳等。透過這些動作，述說彼此的關係，並體現出愛倫在獄中的情境與氛圍。

然而，在拍攝之前，除了李奧森曾和兩位表演者各自說明創作的起緣和目標之外，兩位不曾見面，也不曾排練。

表演者文森表示，和一個完全陌生的人相遇，然後一起完成這些要求，尤其一起打破肢體和情感上的距離，非常有意思。

在售票演出場次，除了影像，更有利安．摩根的燈光設計和清水宏一的聲音音樂，以具催眠感的設定，企圖引領參與者的心理狀態，如同走進一個超現實的夢境。

李奧森說明，希望透過《VX》，提供一個詮釋空間，觸發觀眾本身就有的「資料庫」，在監獄或暴力的先備知識下，讀出身體的資訊與政治意涵，進而思考其中隱含的當代課題，如性別、種族、犯罪與暴力。