新南向4國大學生騎腳踏車環島 接力傳播台灣之美

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)來自印度、菲律賓、馬來西亞以及越南的大學生來台參加為期一周的「自行車巡禮」,騎乘單車飽覽台灣北部特色自行車道,並與台灣學生進行深度交流。

「108年新南向國家大學生-臺灣自行車道巡禮」第3梯次,自7月底至9月中旬辦理,教育部體育署遴選出結合地方風氣,住宿餐飲、打卡熱點及在地美食等特色,包含富貴角燈塔、舊草嶺、梅花湖、冬山河、東后豐自行車道及日月潭等多個著名景點自行車經典路線,以及福隆便當、香草菲菲花園餐廳等在地美食,將運動遊憩與周邊產業連結,凸顯在地風情及人文特色亮點。

本梯次9月3日印度交流團學生從體育署啟程,展開北部單車巡禮,隨後9月17日越南交流團也將在中部開啟不一樣的單車體驗。

第一梯次來自菲律賓的領隊教師 Edrick L. Templado表示,每天的路線皆有不同的驚喜,不但在城市和鄉村中體驗到美麗的景致,也參觀了許多不同風貌的景點,他更稱讚〝Taiwan has very rich in culture!〞

第二梯次來自馬來西亞大學的林畹欣表示,臺灣小吃果然名不虛傳!各式各樣的美食,讓來這的每一餐和宵夜都吃得很盡興!

教育部體育署提醒民眾若在騎乘路線上看見這群活力熱血青年,也可以大聲歡呼為他們加油。