國泰醫院麻疹群聚爆第二波　個案多次搭乘板南線通勤

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國泰醫院麻疹群聚爆出第二波感染！疾管署今（3）日公布，新增1例20多歲女性麻疹確定病例，為第一波群聚感染接觸者，也是第二波群聚感染首例，兩波群聚案累計10人確診。

疾管署表示，該個案為8月17日公布之國泰醫院麻疹群聚案的工作接觸者，也是醫院的急診醫師。於8月29日出現輕微發燒及上半身略有紅疹，由該院感控單位安排就醫採檢後居家隔離，於今日確診。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，針對此次群聚事件，目前尚有361名接觸者仍在監測中，將持續監測至9月20日。而該新增案例於可傳染期間多次搭乘台北捷運板南線（忠孝敦化至海山）通勤，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天。

該新增案例於可傳染期間多次搭乘台北捷運板南線（忠孝敦化至海山）通勤，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天。（疾管署提供）

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，民眾自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。

而預防麻疹最有效方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。其他族群赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。