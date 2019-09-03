新北幼教好口碑 插角附幼入圍教育部教學卓越獎

教育部108年度教學卓越獎公告10所入圍幼兒園名單， 新北市插角國小附幼推行在地課程，主動將老街打掃乾淨， 還美化了牆面，將角逐今年的教學卓越獎殊榮， 可見新北幼兒教保服務品質深獲評審肯定。

教育局張明文局長表示， 新北市幼兒園優異的表現顯見本市規劃教保服務人員課程研習地圖、 首創數位學習影音網、 開發課程數位教材以及教保輔導團訪視與主動關懷輔導等，已開花結 果看到豐碩的成果。

插角國小校長陳宥然說：「插角附幼自 103 學年度起結合社區資源發展在地課程， 教師團隊和幼兒們共同建構了四大課程面向，歷經四年以『 我在插角遇老街』-「老街探遊趣」、「插角染布樂」、「 插角美食家」、「老街換新裝」為課程主軸。 透過社區老街進行課程獲得家長認同，不僅讓幼兒漸漸回流， 山下市中心及鄰近鄉鎮市的家長也都趨之若鶩的將幼兒送到插角來就 讀，期望孩子在插角生活與學習中，與家庭一起探索社區、 了解與認識社區環境的文化與特質，進而展現對社區的關懷與行動。 」

榮獲今年師鐸獎肯定的插角附幼邱琍貞主任就提到， 之前孩子們在老街走訪時，發現街道都髒髒舊舊的，難怪沒有人會來 。於是小俊天真的接著說：「我很會畫畫，我幫老街變漂亮!」 這時小恩就說：「我阿公是里長，可以問問看」。 於是大家去詢問里長爺爺，里長一口答應， 孩子們主動畫出壁面設計圖，並舉辦設計圖票選， 帶著票選出的設計圖和工具材料前往社區進行彩繪。 社區里民很有感的說：常常看到老師帶著小孩走來走去， 以為他們只是來老街散步，後來發現他們常到社區掃地、畫畫彩繪， 他們沒有在玩喔！很認真！這些小小孩真的很棒喔!

教育局表示，插角附幼的課程方案以幼兒為課程主角， 團隊老師為陪伴角色，整合社區資源進行實際觀察和體驗，秉持「 生活即教育，教育即生活」， 結合社區老街的方案希望孩子的學習是多元的、有溫度的， 從最熟悉的地方出發，讓孩子主動探索與發掘， 為沉寂的插角老街再度煥發新風貌。 期待插角附幼能獲得最高榮譽金質獎， 未來將鼓勵更多幼兒園參與教學卓越獎評選的行列， 帶給幼兒更豐富的學習體驗。