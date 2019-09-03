集保結算所再次榮獲2019「天下CSR企業公民獎」

2019天下CSR企業公民獎榜單揭曉，集保結算所再次榮獲「中堅企業組獎」的殊榮，彰顯集保結算所長期投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環保，以行動落實企業社會責任，獲得專業評審肯定，深具社會示範效果。

「天下企業公民獎」是國內最具代表性的CSR獎項，參考國際指標與評量方法，綜合「環境永續」、「社會參與」、「公司治理」及「企業承諾」等構面，評選臺灣最佳企業公民，總決選出CSR 100強。競爭過程激烈，集保結算所從中脫穎而出，實屬殊榮。

在環境保護方面，集保結算所深化數位金融，推動低碳高效的綠色營運，藉由股票全面無實體發行、帳簿劃撥作業、發行人連線作業自動化、集保e存摺、公務機關電子專線查詢、商業本票發行無實體化等服務，降低商業活動帶給環境的衝擊。107年進行溫室氣體盤查，明確掌握自身碳排放情形，逐步進行數據檢討、監控工作，以發掘減量的空間與機會。

在關懷社會方面，集保結算所長期推動偏鄉教育，關懷弱勢族群，贊助基層學校課輔才藝計畫及體育團隊，舉辦愛心捐血等各式公益活動，以實踐企業關懷理念。107年首度舉辦「集保盃射箭聯誼賽」，並資助花蓮縣吉安國小的小選手赴美參與「美國國際射箭邀請賽」，陪伴孩子踏實逐夢，走上世界舞台。此外，集保結算也關注本土藝文發展，舉辦「集思廣義，當代藝術賞」，以具體行動支持年輕藝術工作者。

在公司治理方面，集保結算所表示，今年依循全球永續性報告協會之永續性報導準則(GRI Standards)編撰CSR報告書，並訂有董事及監察人誠信經營守則，貫徹廉潔透明的經營承諾。集保結算所積極建立資本市場公司良善文化，推動「股東會電子投票」十年有成，107年迎來上市櫃公司股東會全面電子投票，提升股東參與率，達成股東行動主義的目標，落實公司治理，增進企業國際競爭力。此外，集保結算所配合政府政策，陸續增建「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」、「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，有助於企業資訊更透明，節省社會成本，並協助我國獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，大幅提升臺灣國際形象。

今年適逢集保結算所成立30週年，再次榮獲天下CSR企業公民獎，評審肯定集保結算所持續以行動落實企業社會責任，推動多元化業務，並促進社會共好，貫徹創新發展及永續經營的理念，打造金融服務樞紐，提供完善金融服務，落實普惠金融，與各界一起攜手打造更健全的資本市場！