移民署放寬來台探親資格 宣導講座新住民輕鬆懂

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署修正「大陸地區人民入台許可辦法」，許多來自中國的新住民對新規定仍有疑慮。移民署新竹縣服務站辦理宣導活動，除了讓中國新住民能了解最新資訊以及規定外，也透過淺顯並具生活化實用性的方法，解釋艱澀難懂的法律用語，變得淺顯更具生活化實用性。

新竹縣服務站主任黃清欽表示，本次配合放寬兩岸探親法規的新修正，特別邀請轄內的中國籍新住民參與，為了讓大家能清楚修正規定，亦特別印製了說明表格給新住民姊妹們。

另外，也針對大眾較易混淆的親等圖進行解說，提供正確的資訊，除讓新住民清楚了解法規修正外，也能重視自身的權益。

來自中國四川的新住民冬菊，很開心這次能來參加移民署的講座，自己其實有先看過修正法條的內容，但是看完還是不太懂，這次透過移民署人員的詳細解說，才真正了解放寬的內容。

冬菊表示，自己目前拿的是臺灣地區居留證，這次修法後，哥哥姊姊就可以來探親了，她要快點將這好消息告訴在中的親人們。

中國籍新住民們表示，因為探親都有親屬間親等的限制，但還是不太理解親等的認定方式，透過移民署用心繪製的親等圖及教學後才豁然開朗，再也不會因此而困擾不已。

修正後的「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，放寬中國籍配偶親屬來台短期探親的資格，三親等內血親的「配偶」，如大嫂、孫媳婦、姐夫等也能來台探親。