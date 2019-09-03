北投亞太飯店 『中秋月夜樂美麗』優惠專案

月圓人團圓，北投亞太飯店中秋開趴囉!今年推出『中秋月夜樂美麗』優惠專案，豐富有趣的活動共享親子樂。凡於2019/9/12-9/15期間入住北投亞太飯店，官網及電話訂房享中秋三天兩夜住房優惠專案，續住第二晚可享客房定價對折優惠，住宿為一泊二食(含早、晚餐)。

住宿三天兩夜第一晚贈送貴賓『丹鳳月影．中秋鳳梨酥禮盒』一份(10入價值NT$550元)，師傅手工自製土鳳梨酥精緻可口;第二晚客房內將為貴賓準備手工鳳梨酥以及手工餅乾，雙重中秋佳節心意。

而住宿的貴賓將可免費參加亞太『中秋戶外月光音樂派對』，時間為9/13(五)和9/14(六)晚上20:00-22:30，共兩場音樂派對，位於G樓戶外廣場前的戶外月光音樂派對，由知名的阿家樂團Live Band現場演唱，帶動現場歡樂氣氛。

今年首度舉辦的中秋啤酒大賽和親子剝柚子大賽，住宿貴賓皆可免費參加，賞月搭配啤酒歡樂時光，以及親子趣味剝柚子，現場氣氛必定趣味噱頭性十足。今年的中秋佳節也新增了許多親子同樂活動，住宿貴賓可免費參加『李白撈月 泳池趣味活動』，活動時間為下午15:30-16:30，親子同心協力在泳池內闖關，以及機智動腦的『親子闖關遊戲』，活動時間為早上9:00-10:30，在G樓戶外廣場，整個中秋連假大人小朋友肯定玩到瘋。

另外，9/13(五)-9/15(日)中秋連假期間，Semi-Buffet晚餐每位980元+10%，8/25號前預約享早鳥八折優惠。