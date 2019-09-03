開學季當心！ 腸病毒疫情持續升溫 單週重症數創新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）各級學校已陸續開學，國內腸病毒疫情也持續上升，上週新增5例腸病毒併發重症病例，創今年單週確診數最多，年齡層從5個月大嬰兒到10歲兒童都有。疾病管制署提醒，估計疫情要到10月才會下降。

疾管署表示，國內腸病毒疫情仍處流行高峰，上週（8月25日至8月31日）腸病毒門急診就診共計18,452人次，較前一週上升10.7%，以中南部縣市上升幅度較為明顯。此外，上週也新增5例腸病毒併發重症病例，為今年單週確診數最多。

新增的5例腸病毒併發重症個案，為北部10個月男嬰、4歲女童、10歲男童、及南部5個月女嬰、2歲男童，其中4人檢出腸病毒71型併發腦炎、1人檢出克沙奇A6型併發急性下肢無力。

5人發病日介於8月7日至8月20日，分別陸續出現發燒、嗜睡、嘔吐、心跳加速、肌抽躍、肢體無力及意識改變等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確診為腸病毒併發重症，所幸5人經治療後復原情形良好皆已出院。

疾管署統計，今年累計34例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(25例)。近四週社區腸病毒檢出型別則以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計286例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

疾管署呼籲，目前為腸病毒流行期間，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手。幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

一旦發現幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院治療。