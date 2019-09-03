中秋節注意！3人自中國攜帶含豬肉月餅入境 各罰20萬元

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中秋節要到了，自國外入境台灣的旅客千萬小心，別攜入含有豬肉的月餅！

財政部關務署台北關今(3)日表示，9月1日在桃園國際機場，分別查獲3起以託運行李方式攜帶中國製內餡含豬肉的月餅，且未口頭或書面申報，走綠線免申報台通關。由於中國是非洲豬瘟疫區，3名旅客各自被裁處20萬元罰鍰。

台北關發布新聞稿表示，兩天前即9月1日在桃園國際機場，分別查獲搭乘MF-889、B7-127、BR-761班機，自中國返國的本國籍尹姓、彭姓及柳姓旅客，分別以託運行李方式，攜帶14公斤、0.75公斤及2.04公斤的中國製月餅，且未申報，被移請動植物防疫檢疫局(防檢局)依規定處置，各裁處台幣20萬元罰鍰。

台北關進一步表示，肉製品屬動物傳染病防治條例規定應施檢疫物品，應於入境時申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發的檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境；倘違反規定應沒入銷毀，且最高可處100萬元罰鍰。

台北關呼籲，中秋節國人出國旅遊，切勿攜帶內餡含肉的月餅入境，尤其中國正值非洲豬瘟疫情肆虐，鑑於該病毒目前並無疫苗及藥物可供治療，豬隻一旦感染，致死率可達100%，嚴重影響國內畜牧業及其相關產業，民眾切勿心存僥倖。

另一方面非洲豬瘟中央災害應變中心日前也提醒民眾，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍未停歇，入侵我國風險仍高，因應中秋節貨物往來增加，務必提高警覺，針對高風險地區來的貨櫃，要加強查驗及檢疫，防杜疫情藉由夾藏的非法動物產品，入侵我國。

防檢局已經透過社群媒體、廣宣活動等方式，持續向民眾宣導勿自國外寄送或帶回肉類產品。

應變中心說，目前防檢局已有作業程序，民眾若收到含豬肉產品的郵包，可就近親送或寄送至防檢局各分局或檢疫站進行銷毀作業，如有不方便亦可向防檢局聯繫，於約定時間由檢疫人員收取，請民眾配合。