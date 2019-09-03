「漫遊者」精彩跨夜活動　台北萬華區卡拉OK重現柏林

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「漫遊者藝術節」透過藝術在柏林重現台北市萬華區在地特色，另也舉辦漫遊者雜誌『臺北專刊』發表會，參與藝術家也前往共交流，未來預計於台北舉行。

「漫遊者藝術節」（Flaneur Festival - 20.5 hours at HKW）由中華文化總會、文化部、外交部共辦，在德國首都柏林總理府旁的世界文化之家（Haus der Kulturen der Welt）舉辦20.5小時不斷電「2019 Flaneur 漫遊者雜誌『臺北專刊』」發表會，參與創作的臺灣藝術家也赴柏林交流，透過表演藝術、電影、音樂、美食等角度探論臺灣。

文化部發布新聞稿表示，柏林世界文化之家展出「漫遊者藝術節」臺灣文化展覽，由漫遊者雜誌（Flaneur）總編索爾（Fabian Saul），及臺灣版主編唐薇，一同向出席的臺灣駐德國代表處大使謝志偉，及中華文化總會副秘書長張鐵志介紹策展概念，認為臺北是亞洲擁有豐富藝術與文化景象的進步城市之一，有多元的當代藝術及文學。



漫遊者雜誌總編索爾（中），向臺灣駐德國代表處大使謝志偉（右），及中華文化總會副秘書長張鐵志（左）介紹展覽（圖/文化部）

文化部發布新聞稿指出，計畫以臺北市康定路與萬大路為主題，文總這條街貫穿臺北市最古老的區域-萬華，為臺北城的歷史提供多層次豐富視角；跨夜活動以工作坊、卡拉ok鋼琴吧、圓桌會議、表演藝術、頂樓露臺美食吧、電影之夜等重新拼湊臺北的城市肌理。

此外，總頁數超過200頁的「2019 Flaneur漫遊者雜誌『臺北專刊』」，也規劃今年10月回臺北舉辦系列活動，包括在松山文創園區臺北藝術書展舉行雜誌發表會，邀請所有參與此計畫的藝術家、當地社群、文史工作者、參與及實踐漫遊者計畫的經驗與心得，以工作坊、圓桌論壇、吟遊朗讀及行為藝術等邀請國內外民眾一同參與及討論獨立出版。

參展臺灣藝術家包括余政達、黃思農、林芝宇、丘琦欣、鄧兆旻、郭敬耘、張欣、蘇郁心、鄭宜蘋、登曼波等。

Flaneur《漫遊者》雜誌，發跡於德國柏林，其命名是受到19世紀時德國思想家班雅明思想啟發，認為所謂「漫遊者」，是遊蕩藝術最為卓越的實踐者。該雜誌每一期以世上某城的一條街道為主題，以藝術作介面，揉合與再生街道記憶，再現全新城市體驗。



藝術家再現台灣卡拉OK文化（圖/文化部）