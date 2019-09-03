【憂喜參半】Gogoro掛牌破20萬　中油9月底將停全台38站點服務

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 昨(2)日媒體才剛報導Gogoro公布8月掛牌破20萬的好消息，但同時 Gogoro也面臨一則壞消息。
綜合媒體報導，受惠於今年暑假旺季提前發酵，加上新車效應與開學季影響，8月Gogoro銷售逆勢成長，已經連續4個月單月掛牌數破萬，總掛牌數正式達到20萬輛。
不過另一方面，根據Gogoro Network新聞稿，中油在多方考慮下，決定不再與 Gogoro Network 續約，自2019 年 9月30日起，全台38 座 GoStation 中油站點，將陸續停止服務。
新聞稿指出，全台灣目前有 1,400 座 GoStation 電池交換站，其中中油的站點就佔了數百個。Gogoro Network 在聲明指出，這38座停止電池交換服務的 GoStation 皆為初期建置的站點，對於受影響用戶，該公司承諾會持續增設新的換電站。
未來Ｇogoro 在台灣中油公司仍有數百個站點，並將持續增設新的電池交換站，為 Gogoro Network 用戶提供智慧電池交換服務。
中油上述決定，可能會為部分 Gogoro 車主帶來不便，即將停止服務的38個 GoStation 中油站點名單如下: (資料來源: Gogoro Network ）
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油成功一路加油站
基隆市仁愛區成功一路105號
Gogoro 基隆忠二服務中心站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油大武崙加油站
基隆市安樂區基金三路2-1號
中油安樂加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油八堵加油站
基隆市暖暖區八堵路158號
台亞七堵明德加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油福林加油站
台北市士林區中山北路五段465號
台北捷運士林站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油陽明山加油站
台北市士林區格致路3號
振興公園地下停車場站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油中崙加油站
台北市中山區八德路二段214號
台北陽光加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油汀州路加油站
台北市中正區汀州路三段1號
Gogoro 師大和平店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油內湖加油站
台北市內湖區民權東路六段50號
台亞堤頂交流道加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油南港加油站
台北市南港區南港路二段50號
日月亭南港站地下及立體停車場站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油瑞芳加油站
新北市瑞芳區中山路200號
HiLife 瑞芳瑞濱店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油淡海新市鎮加油站
新北市淡水區淡金路二段599號
7-ELEVEN 協元店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油大園加油站
桃園市大園區中正東路58號
全聯大園和平店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油龍岡加油站
桃園市中壢區環中東路二段659號
全家中壢龍興店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油平鎮加油站
桃園市平鎮區延平路二段152號
廣南平面停車場站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油介壽加油站
桃園市桃園區介壽路324號
全聯桃園復興店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油三民路加油站
桃園市桃園區三民路一段150號
7-ELEVEN 山民店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油桃園中山路加油站
桃園市桃園區中山路522號
廈門停車場站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油富岡加油站
桃園市楊梅區民富路三段574號
中油新屋北海加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油梅溪加油站
桃園市楊梅區中山北路一段391號
金山停車場站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油龍潭加油站
桃園市龍潭區北龍路264號
全聯龍潭北龍店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油龜山加油站
桃園市龜山區萬壽路二段640號
全家龜山忠義店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油大竹加油站
桃園市蘆竹區大竹村大竹路503號
7-ELEVEN 景竹店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油蘆竹加油站
桃園市蘆竹區錦興村中正路342號
Gogoro 桃園南崁蘆竹服務中心站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油觀音加油站
桃園市觀音區廣興村中山路一段166號
中油觀音三和加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油新坡加油站
桃園市觀音區大同村中山路二段794號
全聯觀音中山店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油三義加油站
苗栗縣三義鄉廣義村中正路146號
中油銅鑼加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油中正路加油站
苗栗縣竹南鎮中正路120號
全聯竹南中正店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油竹南加油站
苗栗縣竹南鎮東平路101號
全聯竹南光復店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油科學園區加油站
新竹市東區龍山里八鄰工業東二路2-2號
全聯新竹龍山店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油光復路加油站
新竹市東區光復路二段716號
全家新竹綠光店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油新竹加油站
新竹市東區中華路二段347號 HiLife
HiLife 新竹竹亮店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油關東橋加油站
新竹市東區光復路一段529號
全聯新竹龍山店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油竹北加油站
新竹縣竹北市中華路439號
全聯竹北中華店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油府前加油站
新竹縣竹北市縣政二路112號
全家竹北縣政店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油芎林加油站
新竹縣芎林鄉上山村文山路554號
全家竹東上舜店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油新豐加油站
新竹縣湖口鄉鳳山村新興路330號
7-ELEVEN 晨希店站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油新湖口加油站
新竹縣湖口鄉中正路二段20號
中油順興加油站
|站名
地址
☆鄰近站點
|中油關西加油站
新竹縣關西鎮中豐路二段50號
台亞小人國加油站