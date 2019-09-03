【憂喜參半】Gogoro掛牌破20萬　中油9月底將停全台38站點服務

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 昨(2)日媒體才剛報導Gogoro公布8月掛牌破20萬的好消息，但同時 Gogoro也面臨一則壞消息。

綜合媒體報導，受惠於今年暑假旺季提前發酵，加上新車效應與開學季影響，8月Gogoro銷售逆勢成長，已經連續4個月單月掛牌數破萬，總掛牌數正式達到20萬輛。

不過另一方面，根據Gogoro Network新聞稿，中油在多方考慮下，決定不再與 Gogoro Network 續約，自2019 年 9月30日起，全台38 座 GoStation 中油站點，將陸續停止服務。

新聞稿指出，全台灣目前有 1,400 座 GoStation 電池交換站，其中中油的站點就佔了數百個。Gogoro Network 在聲明指出，這38座停止電池交換服務的 GoStation 皆為初期建置的站點，對於受影響用戶，該公司承諾會持續增設新的換電站。

未來Ｇogoro 在台灣中油公司仍有數百個站點，並將持續增設新的電池交換站，為 Gogoro Network 用戶提供智慧電池交換服務。

中油上述決定，可能會為部分 Gogoro 車主帶來不便，即將停止服務的38個 GoStation 中油站點名單如下: (資料來源: Gogoro Network ）