台南外籍移工假日出遊溺水亡 將協請勞動部核發慰問金

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）昨日傍晚在臺南市安平區觀夕平台發生一起外籍移工集體溺水案件，1名移工到院前死亡，2人被送往醫院進行急救，台南市勞工局表示，將請勞動部專案核發慰問金，並與相關事業單位聯繫，保障移工權益。

安平區觀夕平台昨日下午5點多，發生移工集體溺水案，初步調查為移工參加教會活動，故有6名菲律賓籍移工前往該處下海游泳，並發生集體溺水的狀況。

1名移工到院前已死亡，將由郭綜合醫院轉送殯儀館，目前仲介公司已介入處理後續事宜。另外2名移工，分別送永康奇美醫院及署立臺南醫院急救，經醫院急救後均已甦醒轉送普通病房觀察。另3名移工意識清楚，已自行離開。

台南市勞工局表示，依據查依就業服務法（以下簡稱本法）第55條第2項，外籍移工若在受聘僱期間死亡，雇主應負責處理其有關喪葬事務，若於處理該事務範圍內有支出費用必要時，亦應由雇主先行負擔。但在喪葬事務完成後，雇主可向喪葬費用支出義務人求償。

而根據勞工保險條例，被保險人死亡時，按其平均月投保薪資，給與喪葬津貼五個月。死亡移工遺體（或骨灰）及遺物運送返國所需費用，應認係喪葬費用之一部分。

台南市勞工局表示，將再依據「補助辦理外籍勞工管理措施作業要點」辦理，請勞動部專案核發慰問金。並將再與仲介公司、移工所屬事業單位聯繫及轉知移工所屬國籍在台辦事處，以保障移工相關權益。