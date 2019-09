京都國際博物館協會開幕　台灣展演特有多元文化

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)國際博物館協會京都大會已開幕,台灣主題館可見「博物之島」、故宮博物院「東亞博物之美」,更有水袖舞蹈、原住民舞蹈等表演,也可體驗摺紙活動,吸引民眾朝聖。

2019國際博物館協會(ICOM)京都大會已於昨(2)日日本國立京都國際會館盛大舉行開幕,共有來自全世界141個國家,超過3000多位博物館專業人士出席,臺灣亦有100多名代表與會,發表超過60篇學術論文,臺灣展區也已開幕,具體展現臺灣的博物館經驗、觀點與社群專業能力。

此次臺灣展區包含由建築師林志峰設計以臺灣高山「開門見山」為概念發想的主展區「博物之島」、國立故宮博物院展區「東亞博物之美」、臺北教育大學北師美術館與成功大學博物館聯盟展區等,呼應本屆大會主題「博物館作為文化樞紐:傳統的未來(Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition)」,呈現臺灣博物館社群的多元貢獻與古典藏品與新世代科技的交融成果。

其中,臺灣「博物之島」展區背景呈現林惺嶽老師「受大地祝福的山」為展區帶來一抹彩虹,被與會國際參展人士公認為今年最佳設計展位。

文化部發布新聞稿指出,開幕表演由古舞團利用現代水袖舞蹈,搭配科技投影,使舞者宛如穿梭於書法畫境中,完整呈現東亞的博物藝術之美。另外,展會現場也安排原住民舞蹈演出、摺紙文化體驗及各式科學展演活動,展現融合傳統與現代的臺灣文化特色。

出席開幕貴賓包含國內外博物館界重要人士,可見前ICOM主席Dr. Hans-Martin Hinz、國際人權博物館聯盟主席Dr. David Fleming、京都·大學博物館聯盟委員長並木誠士、中華民國博物館學會理事長蕭宗煌、國立臺灣博物館館長洪世佑、國立故宮博物院科長康綉蘭等。



臺灣展位以山巒為主視覺意象,出席嘉賓合影(圖/文化部)