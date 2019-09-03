台灣廠商行動歡慶93軍人節 蔡英文籲人民做國軍最好後盾

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 今天是九三軍人節，許多廠商為了表達對國軍的敬意，紛紛祭出優惠。身為三軍統帥的蔡英文總統為感謝企業界以具體行動，支持軍人節的敬軍活動，今日上午在總統府接見各企業代表。

蔡英文總統表示，今天是九三軍人節，是屬於軍人的日子。身為三軍統帥，她要向所有挺國家、挺國軍的敬軍企業，表達最深的敬意與謝意。今日來訪的敬軍企業代表，有世界知名的連鎖速食店、超商、髮廊、百貨、生活用品店、也有旅遊及運輸業者等。這麼多知名企業響應軍人節活動，說明軍人是國家最重要的支柱，值得最好的對待。

因為軍人是國家的支柱，承擔起保家衛國、捍衛主權和民主生活的重責大任，所以她擔任總統以來，除了提升國軍官兵的專業能力和訓練強度，政府也投入資源，積極加強福利照顧、改建營舍、以及汰換個裝，要給願意從軍的年輕子弟最好的環境。

△照片右起：國光客運公司副董事長王應傑、義美公司總經理高志明。(照片由總統府提供)

蔡英文回憶起過去她在美國的景像。她說，軍人不論執勤或休假，穿著軍服在街頭上走動是常態，人人見到美軍官兵也都充滿敬意。像是在紐約，每年5月會有「艦隊週」活動，路上很多穿著制服的海軍，很有精神也相當挺拔。但是在台灣，以往卻很少有軍人會穿著軍服上街。她認為，「美軍可以，中華民國國軍當然也可以！」所以從她執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮。

為慰勞國軍弟兄，許多廠商在今日皆不約而同祭出各種優惠方案，像義美門市就推出「93軍人節、敬軍優惠」，只要今日國軍將士持軍人身分證、榮民證、軍眷證、榮眷證或者著正式軍裝到義美門市消費，皆可享義美自製品9折優惠，而身穿軍服還可兌換中杯美式咖啡一杯。

全家便利商店也提供軍人消費滿93元，免費兌換 Let's café 中杯冰美式一杯或鹼性離子水一瓶、小分子氣泡水一瓶。麥當勞除McCafe與歡樂送外，也提供著軍服或持軍人證、榮民證者大杯飲料買一送一優惠。其他如摩斯漢堡、清心福全、頂呱呱、漢堡王等店家也都有推相關優惠活動。

照片由總統府提供